Francúzsko odsúdilo komentár Š. Mazáríovej o Macronovi a nacizme

Paríž 22. novembra (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí požaduje, aby sa pakistanská vláda dištancovala od komentára svojej ministerky o tom, že francúzsky prezident Emmanuel Macron zaobchádza s moslimami tak, ako nacisti zaobchádzali so židmi počas druhej svetovej vojny. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra Reuters.



Inkriminovaný komentár pakistanskej ministerky pre ľudské práva Širín Mazáríovej na sociálnej sieti Twitter prišiel ako súčasť rozporov medzi Pakistanom a Francúzskom v súvislosti so zverejnením karikatúr proroka Mohameda vo francúzskom časopise, čo vyvolalo pobúrenie a protesty v moslimskom svete, najmä v Pakistane.



"Macron robí moslimom to, čo nacisti robili židom - moslimské deti dostanú legitimačné čísla (ostatné deti nie) rovnako, ako boli židia nútení nosiť žltú hviezdu na svojom oblečení za účelom identifikácie," napísala v sobotu Mazáríová na Twitteri.



"Tieto nenávistné slová sú nehanebným klamstvom, sú plné ideológie nenávisti a násilia. Takéto očierňovanie je pod úroveň takejto zodpovednej funkcie. Odmietame ich s najväčšou možnou neústupnosťou. Pakistan musí napraviť tieto poznámky a vrátiť sa k dialógu založenom na rešpekte," uviedla hovorkyňa francúzskeho rezortu diplomacie.



Pakistanský parlament koncom októbra schválil rezolúciu, ktorá vyzýva vládu, aby stiahla svojho veľvyslanca z Paríža, a obviňuje Macrona z "rozoštvávania nenávisti" voči moslimom.



Macron vzdal poctu francúzskemu učiteľovi dejepisu, ktorého dekapitoval 18-ročný tínedžer čečenského pôvodu za to, že na svojich hodinách v rámci vysvetľovania slobody prejavu ukazoval žiakom karikatúry proroka Mohameda.



Francúzski činitelia vyhlásili, že táto brutálna vražda predstavuje útok na jadro zásad slobody prejavu, ktoré si krajina ctí.



Po tom, ako francúzsky satirický magazín Charlie Hebdo v septembri opäť publikoval karikatúry proroka Mohameda, Macron vyhlásil, že sloboda rúhať sa ide vo Francúzsku ruka v ruke s náboženskou slobodou.