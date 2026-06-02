Francúzsko obvinilo Rusko z pohŕdania mierovými snahami
Rusko v noci na utorok podniklo masívne útoky na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 18 mŕtvych. Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami vrátane balistických.
Paríž 2. júna (TASR) - Francúzsko v utorok odsúdilo Rusko za „úplné pohŕdanie“ mierovými snahami. Ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na najnovší masívny útok Moskvy na Ukrajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Tieto masívne ruské bombardovania cielené na civilnú populáciu a infraštruktúru opäť raz demonštrujú úplné pohŕdanie Moskvy snahami o dosiahnutie mieru,“ uviedlo francúzske ministerstvo vo svojom vyhlásení. „Tieto cynické útoky znova porušujú medzinárodné humanitárne právo,“ dodal rezort o obvinil Kremeľ zo snahy predĺžiť vojnu.
K útokom sa na sieti X vyjadril aj estónsky prezident Alar Karis, ktorý uviedol, že Rusko naďalej „prináša smrť a ničenie“ ukrajinským mestám. „Tieto útoky opäť dokazujú, že Rusko nerešpektuje ľudský život ani medzinárodné právo,“ napísal.
Ruské ozbrojené sily v utorok potvrdili, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pri tom aj hypersonické rakety.
Útoky odsúdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyzval Spojené štáty na dodanie ďalších rakiet protivzdušnej obrany.
