Francúzsko odsúdilo verdikt súdu, ktorý uložil Gershkovichovi trest

Paríž 20. júla (TASR) - Francúzsko v sobotu odsúdilo rozhodnutie súdu v prípade amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý v Rusku dostal 16 rokov väzenia za "špionáž". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Paríž "vyzýva ruské úrady, aby oslobodili Evana Gershkovicha, ako aj všetkých ostatných politických väzňov, či už ruských alebo zahraničných," uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Christophe Lemoine. Francúzsko "odsudzuje (jeho) hrozné odsúdenie na 16 rokov v trestaneckej kolónii," povedal Lemoine a dodal, že "ruské autoritárske smerovanie sa aj naďalej zintenzívňuje".



Korešpondent denníka Wall Street Journal Gershkovich, ktorý svoju vinu odmieta, sa stal prvým novinárom v Rusku, ktorého obvinili zo špionáže od čias studenej vojny.



Kremeľ neposkytol žiadne verejné dôkazy potvrdzujúce obvinenia zo špionáže. Uviedol len to, že novinár bol prichytený "pri čine" v továrni na výrobu tankov v oblasti Uralu, keď pracoval pre americkú CIA.



Ruské úrady novinára zadržali už v roku 2023, a tak strávil takmer 16 mesiacov vo väzbe pre obvinenia, ktoré vláda USA aj jeho zamestnávateľ označujú za vykonštruované. Samotný súdny proces sa pritom skončil veľmi rýchlo, keďže sa začal len koncom júna.



Gershkovich by sa však ešte mohol dostať na slobodu. Rusko už skôr vyhlásilo, že v rámci svojej politiky nevymieňa väzňov, ktorí ešte neboli právoplatne odsúdení. Je preto možné, že by sa teraz mohli otvoriť rokovania o výmene, hoci Kremeľ ostáva v tejto otázke zatiaľ zdržanlivý.