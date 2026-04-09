Francúzsko odsudzuje izraelské útoky v Libanone
Autor TASR
Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsko dôrazne odsudzuje masívne útoky na Libanon, ktoré izraelská armáda podnikla v stredu krátko po oznámení prímeria vo vojne USA a Izraela voči Iránu. Vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter to vo štvrtok vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Šéf francúzskej diplomacie dodal, že izraelské útoky za desať minút svojho trvania zabili viac ako 250 ľudí, čím sa zvýšil počet obetí vojnového konfliktu, ktorý 2. marca spustilo proiránske hnutie Hizballáh, keď podniklo sériu útokov proti Izraelu.
Podľa Barrota sú útoky Izraela v Libanone o to viac „neprípustné“, že podkopávajú dočasné prímerie dosiahnuté v stredu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
„Libanon nesmie byť obetným baránkom vlády nespokojnej len preto, že medzi Spojenými štátmi a Iránom bolo dosiahnuté prímerie,“ povedal minister, ktorý prímerie označil za „dočasné“ a „veľmi krehké“.
Francúzsko, rovnako ako iné krajiny, je podľa Barrota presvedčené, že Libanon musí byť „absolútne krytý týmto prímerím.“ „Zničenie Libanonu, libanonského štátu, nezničí Hizballáh, ale naopak, posilní ho,“ upozornil.
Barrot zastáva názor, že Irán sa musí vzdať svojich jadrových zbraní aj plánov na ich nadobudnutie, ako tiež „používania svojich rakiet a dronov na ohrozenie susedných krajín, vzdať sa podpory skupín ako sú Hizballáh, Hamas (v palestínskom Pásme Gazy) a húsíov (v Jemene), ktoré destabilizujú región“.
Pokiaľ ide o návrh na zavedenie mýtneho systému v Hormuzskom prielive, šéf diplomacie ho označil za „neprijateľný“ a v rozpore s medzinárodným právom.
„Sloboda plavby v medzinárodných vodách je spoločným dobrom ľudstva, ktorému nesmie brániť žiadna prekážka ani mýto,“ vyhlásil minister v reakcii na návrh prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v stredu 8. apríla naznačil vytvorenie spoločného americko-iránskeho podniku na riadenie plavby v prielive s mýtom. „Nikto by to neakceptoval, jednoducho preto, že je to nezákonné. Medzinárodné vody sú prístupné pre voľný pohyb všetkých lodí,“ dodal Barrot.
V rozhovore pre France Inter minister vyhlásil, že politika USA na Blízkom východe prináša „veľkú nepredvídateľnosť a neistotu, ktorá zasahuje do našich každodenných životov.“
„Nie sme odsúdení len na to, aby sme boli pasívnymi pozorovateľmi tejto nepredvídateľnosti, práve naopak,“ upozornil Barrot. Podľa neho si Európa musí plne uvedomiť, že tieto krízy sa v budúcnosti budú opakovať, lebo súvisia s hlavným geopolitickým problémom súčasnosti – rastúcou rivalitou medzi USA a Čínou.
Minister zároveň zdôraznil, že „zabúdame na to podstatné“. Podľa neho sa Európa dnes musí posilniť a zbaviť všetkých závislostí – od fosílnych palív, cez digitálne technológie, až po vojenskú závislosť – aby nikdy netrpela dôsledkami konfliktov, ktorých nie je súčasťou a ktoré si nevybrala.
