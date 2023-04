Francúzsko odsunulo zo Sudánu 538 ľudí, na odsun sa chystá aj Británia

Paríž/Londýn/Kyjev/Chartúm 25. apríla (TASR) - Francúzsko odsunulo zo Sudánu 538 ľudí, z toho 209 francúzskych štátnych príslušníkov. Potvrdil to v utorok v Paríži francúzsky prezident Emmanuel Macron. Komplexnú evakuáciu Britov zo Sudánu oznámil v utorok aj britský premiér Rishi Sunak.



Podľa britskej stanice BBC sa predpokladá, že v Sudáne sa nachádza približne 4000 občanov Spojeného kráľovstva a 2000 z nich už požiadalo o pomoc. Britská vláda uviedla, že nárok na pomoc majú len držitelia britských pasov a ich najbližší rodinní príslušníci, ktorí už majú povolenie na vstup do Spojeného kráľovstva.



Letecký transport z vojenskej základne severne od Chartúmu sa pravdepodobne začne v najbližších hodinách, uviedol zdroj pre BBC.



O prevoze 138 civilistov zo Sudánu informovala aj Ukrajina. Podľa agentúry Reuters ukrajinská vojenská rozviedka GUR evakuovala 87 občanov Ukrajiny – väčšinou leteckých špecialistov: pilotov a technikov, a členov ich rodín. Spolu s nimi boli do bezpečia prevezení aj ďalší ľudia – občania Gruzínska a Peru. Evakuovaní sú teraz v Egypte.



O polnoci z pondelka na utorok začalo platiť 72-hodinové prímerie medzi sudánskymi ozbrojenými silami (SAF) a Silami rýchlej podpory (RSF) bojujúcimi proti sebe v Sudáne.



Uzavretie prímeria sprostredkovali Spojené štáty a Saudská Arábia. Predchádzali tomu intenzívne boje medzi SAF a RSF so stovkami obetí a zranených, ako aj exodus cudzincov.



BBC ozrejmila, že ide už o štvrté prerušenie bojov od 15. apríla, keď v Sudáne vypukli násilnosti. Doterajšie dohody o prímerí neboli rešpektované. Počas nedávneho hlavného moslimského sviatku dochádzalo v prestávkam v bojoch, čo umožnilo dramaticky vyzerajúcu evakuáciu stoviek diplomatov, humanitárnych pracovníkov a iných cudzincov leteckou a pozemnou dopravou.



Pre mnohých Sudáncov je odchod cudzincov a zatvorenie veľvyslanectiev znamením, že medzinárodné sily očakávajú zhoršenie bojov, ktoré už uvrhli obyvateľstvo do katastrofy, konštatovala AP. Sudánci preto hľadajú spôsoby, ako uniknúť chaosu, pretože sa obávajú, že po ukončení odsunu súperiace tábory vystupňujú svoj boj o moc v Sudáne.



V noci na utorok nebola z Chartúmu hlásená streľba a ulice mesta sú zväčša prázdne, dodala BBC. Agentúra AP však informovala, že po oznámení dohody o prímerí bolo v Chartúme počuť silnú streľbu i výbuchy. Obyvatelia tvrdia, že nad hlavami im prelietavajú vojenské lietadlá.