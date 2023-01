Francúzsko odvolalo svojho veľvyslanca z Burkiny Faso

Paríž 26. januára (TASR) - Francúzsko vo štvrtok oznámilo, že odvoláva svojho veľvyslanca z Burkiny Faso. Paríž v stredu súhlasil so stiahnutím svojich vojakov z tejto bývalej francúzskej kolónie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"V súvislosti s najnovším vývojom v Burkine Faso sme sa rozhodli odvolať svojho veľvyslanca do Paríža na konzultácie o stave a perspektívach našich bilaterálnych vzťahov," uviedlo vo vyhlásení francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Burkina Faso v pondelok uviedla, že požiadala Francúzsko, aby do mesiaca stiahlo svoj kontingent približne 400 vojakov, ktorí sú rozmiestnení v krajine, a Paríž s tým v stredu súhlasil.



Ide o najnovší prípad zníženia vojenskej prítomnosti Francúzska v Afrike. Na odchode francúzskych jednotiek trvala aj vojenská junta v susednom Mali a prezident Emmanuel Macron následne "zatiahol oponu" za viac ako desaťročie trvajúcou protidžihádistickou misiou.



Mali aj Burkina Faso sa rozišli s Parížom po vojenských prevratoch v týchto afrických krajinách. Pre tamojšie junty sa po prevzatí moci stala prítomnosť francúzskych síl nežiadúca.



V regióne Sahelu pokračuje džihádistická činnosť a narastajú obavy ruského vplyvu, najmä prostredníctvom prítomnosti žoldnierov Vagnerovej skupiny.



Od roku 2015, keď džihádisti začali povstanie zo susedného Mali, boli v Burkine Faso zabité tisíce vojakov, policajtov a civilistov. Svoje domovy opustili dva milióny ľudí. Vláda nedokáže kontrolovať viac ako tretinu územia a v armáde frustrácia z narastajúcich obetí vyvolala vlani dva prevraty.