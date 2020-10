Francúzsko opäť vyhlási stav zdravotnej núdze

Paríž 14. októbra (TASR) - V boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu vyhlási Francúzsko od soboty opätovne stav zdravotnej núdze. Oznámila to v stredu vláda v Paríži. Pandémia je podľa nej zdravotnou pohromou, ktorá vzhľadom na svoj charakter a závažnosť ohrozuje zdravie verejnosti. Informovala o tom agentúra DPA.



Stav zdravotnej núdze poskytuje právny rámec na obmedzenia, ku ktorým by mohli patriť aj zákazy vychádzania. Vo Francúzsku ho vyhlásili koncom marca pre celé územie krajiny, v platnosti bol po predĺžení do 10. júla.



Francúzska vláda má počas tohto stavu možnosť rozhodovať rýchlejšie prostredníctvom nariadení. Na jar v celej krajine platili prísne obmedzenia vychádzania, na ktorých dodržiavanie dohliadala aj polícia.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa k situácii vyjadrí ešte v stredu večer vo vopred avizovanom televíznom interview. Očakáva sa, že oznámi ďalšie reštriktívne opatrenia.



Epidemiologická situácia vo Francúzsku sa v uplynulých týždňoch zhoršuje. V krajine s približne 67 miliónmi obyvateľov hlásili cez víkend takmer 27.000 novoinfikovaných za 24 hodín, čo bolo maximum od začiatku pandémie.



Vo viacerých francúzskych metropolách vrátane Paríža, Lille či Lyonu už platí najvyšší stupeň varovania. Zatvorené sú bary, v reštauráciách platia prísnejšie hygienické opatrenia a zatvorené sú športové haly či plavárne.



Obavy vyvoláva najmä situácia v hlavnom meste, kde stále stúpajú počty pacientov s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.