Francúzsko opäť zachránilo v Lamanšskom prielive desiatky migrantov

Paríž 12. augusta (TASR) - Desiatky migrantov, ktorí sa vo štvrtok dostali do problémov v Lamanšskom prielive, zachránilo francúzske námorné plavidlo v spolupráci s helikoptérou belgického letectva a ďalšími plavidlami. Jeden migrant však zahynul, uvádza agentúra DPA odvolávajúc sa na tamojšie úrady.



Skupinu asi 40 migrantov najskôr spozorovala nákladná loď vo vzdialenosti približne 24 kilometrov od francúzskeho pobrežia. Loď vyslala núdzový signál a sama tiež k migrantom vypravila svoj záchranný čln. Niektorí z migrantov už v tom čase plávali v mori, keďže jeden z člnov, ktorým sa plavili, sa prevrátil.



Jedného z migrantov vytiahli z vody v bezvedomí a letecky previezli do nemocnice v meste Calais, kde podľa vyjadrenia prokuratúry neskôr skonal. So záchranou migrantov pomohli úradom aj dve rybárske lode, ktoré ich tiež vzali na svoju palubu.



K podobnej záchrannej operácii v tejto oblasti došlo už aj v stredu, keď tam francúzske námorníctvo zachránilo vyše 100 migrantov. Tí sa pokúšali dostať do Británie na štyroch člnoch a v Lamanšskom prielive sa taktiež dostali do problémov.



Migranti sa často pokúšajú preplávať cez Lamanšský prieliv na malých nafukovacích člnoch a dostať sa tak do Británie. Ich plavba je však nebezpečná pre mnohé veľké lode, ktoré sa tam taktiež plavia, uvádza DPA. Na takúto nebezpečnú cestu sa podľa britských médií vydalo od začiatku roka už vyše 10.000 migrantov.