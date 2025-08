Francúzsko opustila študentka z Gazy, šírila antisemitské príspevky

Paríž 4. augusta (TASR) - Pre šírenie antisemitských príspevkov na internete musela z Francúzska odísť študentka z Pásma Gazy, informovala agentúra AFP. Mladá žena, ktorá mala na jeseň nastúpiť na univerzite Sciences Po v meste Lille, v nedeľu vycestovala do Kataru, kde bude pokračovať v štúdiu, píše TASR.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot zdôraznil „neprijateľnú“ povahu príspevkov, ktoré pred vstupom na francúzske územie šírila študentka, uvádza sa vo vyhlásení rezortu. „Nemala tu čo robiť. Povedal som to a urobili sme to,“ napísal Barrot následne na sieti X.



Univerzita Sciences Po už predtým študentke zrušila akreditáciu za šírenie antisemitských príspevkov. Hlavný prokurátor mesta uviedol, že voči nej bolo začaté vyšetrovanie pre údajnú snahu ospravedlňovať terorizmus a zločiny proti ľudskosti.



Študentka vraj prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X šírila príspevky, ktoré obsahovali obrázky Adolfa Hitlera a slová, ktoré vyzývajú na smrť Židov. Jej účet bol po žiadosti Barrota stiahnutý z internetu.



Žena podľa diplomatického zdroja pricestovala do Francúzska 11. júla po absolvovaní bezpečnostných kontrol vďaka štipendiu, ktoré získala na základe vynikajúcich študijných výsledkov. V súčasnosti je predmetom vyšetrovania aj to, prečo úrady o šírení medzičasom zmazaných príspevkov nevedeli vopred.



Študentkin právny zástupca podľa AFP v nedeľu povedal, že jeho klientka sa rozhodla „pokračovať v štúdiu v inej krajine v duchu ústupkov a s cieľom zaručiť jej bezpečnosť“. V jej mene však dôrazne odmietol obvinenia namierené voči jej osobe.



V súvislosti s týmto prípadom Barrot ešte v piatok oznámil, že Francúzsko pozastaví svoj program prijímania Palestínčanov z Pásma Gazy, kým sa nevyšetrí, ako sa do krajiny dostala zmienená študentka.



Francúzsko od začiatku vojny medzi palestínskou militantnou skupinou Hamas a Izraelom pomohlo odísť z Gazy viac ako 500 ľuďom vrátane zranených detí, novinárov, študentov a umelcov.