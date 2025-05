Francúzsko ostro odmietlo fámy o údajnom Macronovom kokaíne vo vlaku

Paríž 12. mája (TASR) - Francúzsko v pondelok ostro odmietlo fámy, že francúzsky prezident Emmanuel Macron mal minulý týždeň vo vlaku na ceste do Kyjeva v prítomnosti ďalších politikov balíček s kokaínom. TASR informuje podľa agentúry DPA.



„Toto je vreckovka. Určená na smrkanie,“ napísal v noci na pondelok na svojom oficiálnom účte na platforme X Elyzejský palác a priložil snímku s detailom pokrčeného bieleho objektu na Macronovom stole.



„Keď sa európska jednota stáva nepohodlnou, dezinformácie zájdu tak ďaleko, že sa z obyčajnej vreckovky stanú drogy. Tieto nepravdivé správy šíria nepriatelia Francúzska v zahraničí i doma. Musíme zostať bdelí voči manipulácii,“ dodal Elyzejský palác.



Macron cestoval na Ukrajinu vlakom v piatok vo večerných hodinách spoločne s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom, pripomína DPA. Videozáznam, na ktorom je všetkých troch lídrov vidieť vo vlaku, u mnohých vyvolal dohady o objekte na stole pri Macronovom mieste. Francúzsky prezident v jednom okamihu predmet chvatne schoval, spresňuje DPA.



Následne sa na internete rozšírila fáma, že išlo o balíček s kokaínom. Podľa tejto fámy aj kancelár Merz údajne schoval lyžičku určenú na konzumáciu kokaínu. Na snímkach s vysokým rozlíšením je však vidieť, že predmet pred Merzom je miešadlo na nápoj alebo špajdlička na jednohubky, nie však lyžička, píše agentúra.



Aj v Nemecku sa Merzovi kresťanskí demokrati (CDU) vyjadrili na sociálnych médiách, aby tvrdenia uviedli na pravú mieru. „Je to len vreckovka,“ uviedli na svojom účte na platforme X s tým, že sa v súčasnosti „mnoho strán snaží ovplyvniť verejnú mienku prostredníctvom dezinformačných kampaní“.



„Nepriatelia našej demokracie sa zámerne snažia oslabiť európsku jednotu... My sme proti tomu. Zastávame sa mieru, slobody a zodpovednosti v Európe,“ uviedli nemeckí kresťanskí demokrati.



Tvrdenia, že Macron mal vo vlaku kokaín, šírila na platforme Telegram okrem iných napríklad aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.