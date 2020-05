Francúzsko otvorí od 2. júna školy, bary, reštaurácie aj múzeá

Paríž 28. mája (TASR) - Francúzsko od 2. júna spustí ďalšiu fázu uvoľňovania prísnych opatrení zavedených v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. S istými obmedzeniami sa otvoria reštaurácie či bary a zruší sa zákaz cestovať ďalej než do 100 kilometrov. Vo štvrtok to oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe, ktorého citovala agentúra AFP.



Philippe spresnil, že v oblastiach označených za zelené zóny (vo väčšine pevninskej časti Francúzska), kde vírus cirkuluje pomalšie, bude jediným obmedzením, že medzi jednotlivými stolmi bude musieť byť minimálna vzdialenosť jeden meter.



Bary, reštaurácie a kaviarne v tzv. červených zónach, ktoré sú sústredené na severe a východe krajiny a zahŕňajú napríklad Île-de-France (región Paríža), budú môcť obsluhovať zákazníkov len na vonkajších terasách.



Od utorka sa vo Francúzsku znovu otvoria aj pláže.



Philippe taktiež oznámil, že od 2. júna budú môcť už občania cestovať do vzdialenosti viac ako 100 kilometrov od svojho bydliska.



Otvoria sa aj ďalšie školy, ako aj múzeá a pamiatky, kde bude pre návštevníkov povinné rúško na tvári.



Od 22. júna sa budú môcť otvoriť aj rekreačné strediská a od budúceho týždňa majú nasledovať verejné parky a záhrady.



Od 22. júna sa v krajine znovu otvoria aj kiná, kým divadlá môžu otvoriť už od 2. júna za predpokladu, že návštevníci budú dodržiavať fyzický odstup.