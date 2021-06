Francúzsko otvorí svoje hranice pre obyvateľov EÚ

Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsko od 9. júna otvorí svoje hranice pre obyvateľov Európskej únie (EÚ). Obyvatelia EÚ plne zaočkovaní jednou z vakcín schválených Úniou nebudú musieť pri príchode do krajiny predložiť ani negatívny antigénový alebo PCR test. Uvoľňovanie opatrení je súčasťou plánu francúzskej vlády na podporu cestovného ruchu, informovala agentúra AFP.



Rovnaké zmiernenie opatrení sa bude týkať aj obyvateľov ďalších siedmich krajín mimo EÚ, ktoré Francúzsko označuje ako "zelené". Ide o Austráliu, Južnú Kóreu, Izrael, Japonsko, Libanon, Nový Zéland a Singapur.



Zaočkovaní obyvatelia tzv. "oranžových krajín", akými sú napríklad Veľká Británia a USA, ale aj väčšina štátov Ázie a Afriky, sa však budú musieť pri príchode do Francúzska preukázať negatívnym testom. Nezaočkovaní ľudia prichádzajúci z týchto krajín môžu do Francúzska naďalej cestovať iba v prípade nevyhnutnosti.



"Musíme zosúladiť slobodu pohybu s bezpečnosťou. Nič by nebolo horšie ako ďalšia vlna covidu len preto, že sme neboli dostatočne opatrní," uviedol štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre cestovný ruch Jean-Baptiste Lemoyne.



Francúzsko má obavy z rozšírenia rozličných koronavírusových variantov, preto pre cestovateľov z krajín ako India, Turecko, Juhoafrická republika alebo Brazília stále platia prísne opatrenia. Musia absolvovať desaťdňovú karanténu a predložiť negatívny test na koronavírus, a to bez ohľadu na to, či boli zaočkovaní alebo nie.