Paríž, Marseille a ďalšie mestá sprísňujú pandemické opatrenia

Paríž 23. septembra (TASR) - Pre Paríž a desať ďalších veľkých miest vo Francúzsku začal platiť tzv. vysoký stupeň výstrahy pred novým druhom koronavírusu. Znamená to, že v nich budú zavedené nové obmedzenia. Oznámil to v stredu večer na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Olivier Véran, informovala agentúra DPA.



Od pondelka budú musieť tamojšie bary zatvárať najneskôr o 22.00 h. Zatvoria sa aj všetky telocvične a verejné zhromaždenia budú obmedzené na maximálne desať ľudí. V zmienených oblastiach so zvýšeným stupňom výstrahy sa počet účastníkov na veľkých podujatiach zníži z 5000 na 1000, dodal minister.



Tretí, najvyšší, stupeň výstrahy aktuálne platí v mestách Marseille, Aix-en-Provence a vo francúzskom zámorskom území Guadeloupe v Karibskom mori, kde dôjde v sobotu k zatvoreniu všetkých barov a reštaurácií.



Véran ďalej oznámil, že účasť na svadbách a iných podujatiach sa obmedzí na najviac 30 ľudí.



V meste Lyon limitovali v utorok úrady účasť na vonkajších podujatiach vrátane festivalov na 1000 osôb a zakázali predaj a konzumáciu alkoholu vonku po 20.00 h, pripomenul portál France24.



Podobné epidemiologické opatrenia už predtým zaviedli aj v Marseille, Bordeaux a Nice.



Počas šiestich z posledných siedmich dní vo Francúzsku denne pribúdalo viac ako 10.000 nových prípadov nákazy. Ide o výrazný nárast v porovnaní s 1000 prírastkami za deň, ktoré tam registrovali po ukončení 55-dňového lockdownu v máji.



Vo Francúzsku pribudlo za posledný deň 13.072 nových prípadov nákazy. Už po tretí raz za posledných šesť dní tak krajina zaznamenala viac než 13.000 novonakazených, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian. V krajine za tento čas pribudlo aj 43 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich celkový počet dosiahol 31.459. Od začiatku pandémie sa vo Francúzsku nakazilo celkovo 481.141 ľudí.