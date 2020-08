Paríž nevylúčil všeobecnú povinnosť nosenia rúšok na verejnosti

Paríž 17. augusta (TASR) - Zastupujúca starostka francúzskej metropoly Paríž Anne Souyrisová nevylúčila, že by v celom meste mohlo dôjsť k všeobecne platnej povinnosti nosenia ochranných rúšok na verejnosti. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Dôležité je, aby v husto osídlených oblastiach Parížania i turisti nosili masky. To sa zatiaľ nedeje," povedala Souyrisová pre stanicu BFMTV. Ak ľudia nevyhnutnosti nosiť rúška neporozumejú, bude podľa jej slov potrebné zaviesť všeobecnú povinnosť.



Koncom minulého týždňa bol Paríž označený v súvislosti s koronavírusom za aktívnu zónu. Znamená to, že počet aktívnych prípadov nákazy je tam mimoriadne vysoký. Nemocnice ani jednotky intenzívnej starostlivosti však nateraz preťažené nie sú, ako to bolo v marci.



Rúška sú aktuálne povinné už v mnohých rizikových štvrtiach Paríža, ako i na známom bulvári Champs-Elysees. Predtým ich ľudia museli nosiť len na určitých uliciach.



Zvýšená cirkulácia vírusu sa predtým objavila u mladších vekových skupín, no v posledných dňoch zaznamenali tamojšie úrady nárast prípadov infikovaných vo všetkých vekových skupinách, a to aj v prípade 45-68-ročných či starších osôb, povedal pre denník Le Monde Nicolas Péju, predstaviteľ regionálneho úradu zdravotníctva. "Ide o asymptomatické prípady alebo prípady len s miernymi príznakmi, a síce najmä čo sa týka 35-60-ročných," doplnil Sébastien Bogajewski, vedúci lekárskeho centra Croix-de-Chavaux na parížskom predmestí.