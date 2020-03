Paríž udelil brazílskemu exprezidentovi Lulovi čestné občianstvo

Paríž 3. marca (TASR) - Parížska radnica v pondelok udelila bývalému brazílskemu prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi čestné občianstvo. Podľa agentúry Reuters ide o úder pre súčasného lídra Brazílie Jaira Bolsonara, ktorého vzťahy s Francúzskom sa v ostatnom čase zhoršil.



Udelenie občianstva Lulovi podporila socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová. "Mám obrovskú radosť z toho, že sme Lulovi udelili titul čestného občana. Paríž bude stále stáť pri tých, ktorých práva nie sú rešpektované," napísala Hidalgová na Twitteri.



Brazília sa obracia chrbtom k demokracii od zvolenia Bolsonara za hlavu štátu, povedala Hidalgová Lulovi na ceremónii, na ktorej sa zúčastnila i bývalá brazílska prezidentka Dilma Rousseffová.



Lula kritizoval pravicového Bolsonara za zbedačovanie pracujúcich Brazílčanov a prisľúbil, že zjednotí ľavicu, s ktorou hodlá zvíťaziť v parlamentných voľbách v roku 2022.



Lula, ktorý bol brazílskym prezidentom v rokoch 2003-2010, sa v roku 2018 dostal do väzenia po tom, ako ho uznali za vinného z prijatia úplatku od stavebných spoločností výmenou za zmluvy so štátom.



Exprezident trvá na svojej nevine. Vlani v novembri ho prepustili z výkonu trestu po tom, ako najvyšší súd rozhodol o ukončení povinného väznenia osôb, ktoré neuspeli pri prvom odvolaní.



Francúzsko-brazílske vzťahy sú naštrbené od minulého roka, keď sa francúzsky prezident Emmanuel Macron dostal do slovnej potýčky s Bolsonarom. Macron obvinil Bolsonara z klamania svetovým lídrom o ochrane brazílskeho dažďového pralesa.