Parížska katedrála Notre-Dame je pripravená na reštaurovanie

Na archívnej snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzska katedrála Notre-Dame je konečne pripravená na to, aby podstúpila reštaurátorské práce - viac než dva roky po ničivom požiari, ktorý poškodil túto ikonickú parížsku stavbu. Oznámili to v sobotu príslušné úrady s tým, že sa stále počíta s jej opätovným otvorením v roku 2024.Veľkolepý stredoveký chrám síce prežil 15. apríla 2019 ohnivé inferno, plamene však zničili drevenú štíhlu vežu a väčšinu strechy. Úsilie sa doteraz zameriavalo na to, aby bola katedrála bezpečná, než sa začne jej samotná obnova. Zahŕňalo to i namáhavú úlohu odstrániť 40.000 kusov lešenia, ktoré sa pri požiari poškodilo.uviedol podľa tlačovej agentúry AFP Jean-Louis Georgelin, vedúci verejného úradu povereného opätovným obnovením chrámu. "Sme rozhodnutí vyhrať túto bitku do roku 2024 a katedrálu znova sprístupniť pre návštevníkov," doplnil.Cieľom je odslúžiť v katedrále prvú kompletnú bohoslužbu 16. apríla 2024 - päť rokov a jeden deň po požiari -, a to napriek oneskoreniu, ktoré spôsobila pandémia covidu, a znečisteniu olovom, ktoré sa do okolia chrámu rozšírilo počas požiaru. Úrady teraz vypíšu súťaž na výber firiem, ktoré vykonajú reštaurátorské práce.Ešte v priebehu septembra sa uskutoční "dôkladné čistenie" vnútorných stien a dlážky katedrály. Jej slávny Veľký organ sa už revitalizuje - 8000 píšťal sa demontovalo a rozoslalo na obnovu staviteľom organov po celom Francúzsku. Predpokladá sa, že chrámový organ bude opätovne zostavený v októbri 2023.Krátko po požiari francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že katedrála Notre-Dame, ktorej začiatky siahajú do 12. storočia, bude opäť opravená do roku 2024, keď bude francúzske hlavné mesto Paríž dejiskom letných olympijských hier.Finálna fáza zabezpečenia budovy chrámu zahŕňala vystuženie požiarom poškodených klenieb drevenými oblúkmi, dopĺňa tlačová agentúra Reuters. Katedrála bude obnovená do svojej pôvodnej podoby vrátane 96 metrov vysokej drevenej veže, ktorú koncom 19. storočia navrhol francúzsky architekt Eugene Viollet-le-Duc.