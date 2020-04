Parížska radnica vyčlenila hodiny pre ranný a večerný džogging

Paríž 7. apríla (TASR) - Parížska prefektúra vydala v utorok zákaz športových aktivít jednotlivcov v čase od 10.00 h do 19.00 h. Toto nariadenie bude platiť od stredy a súvisí s pondelkovým nárastom počtu obetí epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Informoval o tom denník Le Parisien.



O sprísnení obmedzení voľného pohybu osôb v Paríži rozhodla parížska primátorka Anne Hidalgová na základe obežníka ministra vnútra Christophera Castanera, ktorý dal samosprávam voľnú ruku pri sprísňovaní alebo uvoľňovaní reštrikcií uvalených na obyvateľstvo vládou v súvislosti s epidémiou.



Opatrenia obmedzujúce pohyb Francúzov mimo svojich domovov platia od 17. marca. Občania smú opustiť svoje domy a byty len v prípade, že idú na nákup, k lekárovi, do práce alebo pomáhať odkázaným príbuzným. Možná je aj prechádza so psom a športovanie v blízkosti bydliska. Každé porušenie týchto pravidiel je trestateľné pokutou.



Napriek pokutám udeľovaným za nepovolené zhromažďovanie mnohí Parížania počas uplynulého slnečného víkendu holdovali spoločným prechádzkam behu či piknikom. Dialo sa to v situácii, keď nemocnice vo viacerých regiónoch zápasili s náporom pacientov s komplikáciami súvisiacimi s ochorením COVID-19 a nedostatkom lôžok, personálu a ochranných prostriedkov.



Parížska primátorka Anne Hidalgová pri oznamovaní sprísnenia opatrení uviedla, že "každý výlet bráni boju proti epidémii". Spresnila, že pre džoging a iné druhy športov sú síce vyhradené hodiny ráno a večer, keď je v uliciach menej ľudí, ale prechádzky v okolí bydliska sú možné počas celého dňa aj naďalej.



Hidalgová okrem toho v svojom príhovore v utorok povzbudzovala Parížanov, aby si zakrývali nos a ústa rúškom alebo jeho po domácky vyrobenou alternatívou.



Francúzska vláda pred časom, ale už počas epidémie, skonfiškovala všetky ochranné masky, aby ich mohli využívať lekári a zdravotníci.