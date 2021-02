Francúzsky parlament rieši zákone proti islamskému radikalizmu

Paríž 1. februára (TASR) – Francúzsky parlament začal v pondelok prerokúvať kontroverzný nový návrh zákona zameraný proti tomu, čo minister vnútra Gérald Darmanin označil za "chorobu" islamského radikalizmu, ktorá požiera jednotu krajiny.



Prezident krajiny Emmanuel Macron presadzuje legislatívu, ktorá by sprísnila pravidlá v otázkach od náboženského vzdelávania až po polygamiu, po sérii útokov spáchaných extrémistami koncom minulého roka, informovala tlačová agentúra AFP.



Národné zhromaždenie, dolná komora francúzskeho parlamentu, odštartovalo dvojtýždennú rozpravu, o ktorej sa predpokladá, že bude napätá. Ľavica totiž tvrdí, že predmetný návrh zákona stigmatizuje moslimov, kým podľa pravice sa tým nerieši podstata problémov.



Sporná legislatíva je označovaná ako návrh zákona namiereného proti separatizmu, keďže ministri sa obávajú, že radikálni moslimovia vytvárajú komunity separujúce sa od neochvejne sekulárnej identity Francúzska. Tento návrh zákona je zároveň ostro kritizovaný v moslimských krajinách.



„Naša krajina je chorá zo separatizmu, predovšetkým z islamizmu, ktorý poškodzuje našu národnú jednotu. Musíte vedieť, ako nazvať chorobu, musíte nájsť liek. Tento text nebojuje proti náboženstvám, ale proti snahám o islamistické uchopenie moci," povedal v parlamente Darmanin.



Návrh zákona bol pripravený na diskusiu už pred októbrovou vraždou Samuela Patyho, stredoškolského učiteľa, ktorého dekapitovali na ulici po tom, ako svojim žiakom na hodine ukazoval karikatúry proroka Mohameda.



Vražda, ktorú po prudkej mediálnej kampani proti učiteľovi spáchal 18-ročný Čečen, však dala inkriminovanému návrhu zákona nový impulz.



Incident podnietil aj zahrnutie konkrétnych trestných činov nenávistných prejavov a prezradenia osobných informácií na internete do návrhu zákona.



Na základe tejto legislatívy by boli tiež pokutovaní alebo uväznení lekári, ktorí by u dievčat vykonali test panenstva. Mnohoženstvo je už vo Francúzsku postavené mimo zákon, ale nový návrh zákona taktiež zakazuje úradom vydávať doklady o pobyte polygamným žiadateľom.



Macron sa v niekoľkých moslimských krajinách stal terčom nenávisti, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil tento legislatívny koncept za otvorenú provokáciu.



Vo Francúzsku sa proti zneniu legislatívy postavil líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon s tým, že stigmatizuje moslimov. V pravicovom spektre líder strany Republikáni Damien Abad vyhlásil, že daný text ignoruje problematické záležitosti, akými sú radikalizácia vo väzniciach či migrácia.



Líderka krajnej pravice Marine Le Penová, ktorá podľa politických analytikov bude Macronovou hlavnou rivalkou v budúcoročných prezidentských voľbách, minulý týždeň predstavila svoj vlastný plán zahŕňajúci aj zákaz moslimských šatiek vo všetkých verejných priestoroch.