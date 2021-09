Francúzsko plánuje štátnu spomienku na zosnulého Jeana-Paula Belmonda

Paríž 7. septembra (TASR) – Zosnulú hereckú legendu Jeana-Paula Belmonda si Francúzsko plánuje uctiť štátnou spomienkou. Povedala to tamojšia ministerka kultúry Roselyne Bachelotová v televízii RTL. Správu priniesla v utorok agentúra DPA.



„Prirodzene, že si (Belmonda) uctíme... Na to, v akej forme to bude, je ešte priskoro. Presné kontúry určí prezident republiky," povedala Bachelotová.



Šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron vyhlásil, že zosnulý Belmondo bol „národným pokladom" krajiny galského kohúta.



„Navždy zostane Veľkolepým (odkaz na film Le Magnifique, v slovenskej distribúcii Muž z Acapulca). Jean-Paul Belmondo bol národným pokladom, plným elegancie a smiechu... (Bol) vznešeným hrdinom, neúnavným odvážlivcom a kúzelníkom slov. V ňom sme sa všetci našli," napísal Macron na sociálnej sieti Twitter.



Belmondo bol ešte v roku 2007 vyznamenaný najvyšším francúzskym štátnym vyznamenaním, Radom čestnej légie.



Svetoznámy herec zomrel v pondelok 6. septembera vo veku 88 rokov. Belmondo, prezývaný aj Bébel, bol považovaný za jedného z posledných žijúcich velikánov francúzskej kinematografie, jej Novej vlny v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Počas svojej kariéry sa objavil v 80 filmoch.