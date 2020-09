Francúzsko plánuje zakázať zvieratá v cirkusoch a norkové farmy

Paríž 29. septembra (TASR) - Francúzsko v utorok oznámilo, že plánuje postupne zakázať norkové farmy, ako aj využívanie voľne žijúcich zvierat v cirkusoch a rozmnožovanie delfínov a kosatiek v zajatí. Informovala o tom agentúra AFP.



Plánované zmeny oznámila francúzska ministerka pre životné prostredie Barbara Pompiliová, ktorá poznamenala, že "náš postoj k voľne žijúcim zvieratám sa zmenil". "Je na čase, aby naša odveká fascinácia týmito divokými tvormi už viac neznamenala, že skončia v zajatí," dodala ministerka.



Zatvorenie norkových fariem a používanie voľne žijúcich zvierat na zábavné účely v putovných cirkusoch nastane podľa Pompiliovej "v nasledujúcich rokoch". "Stanovenie (konkrétneho) termínu nevyrieši všetky problémy," uviedla s tým, že je potrebné odštartovť proces, ktorý umožní "dostať sa tam čo možno najrýchlejšie".



Uvedené zmeny budú znamenať i to, že tri existujúce delfináriá v krajine nebudú smieť páriť zvieratá alebo dovážať nové delfíny či kosatky dravé.



Voči navrhovaným opatreniam voči norkovým farmám sa podľa AFP určite ohradí francúzsky kožušinový priemysel.



Vo francúzskych cirkusoch žije v súčasnosti približne 500 divých zvierat. Vláda podľa slov ministerky cirkusom a delfináriám poskytne finančný balík pomoci do výšky ôsmich miliónov eur, ktorý im má pomôcť prispôsobiť sa plánovaným zákazom.



"Vyzývame cirkusy, aby sa transformovali," povedala. "Bude to doba, keď budú potrebovať podporu a štát bude na ich strane," ubezpečila.



Používanie zvierat za účelom zábavy už zakázalo alebo do veľkej miery obmedzilo viac ako 20 európskych krajín. Takéto zákazy vo Francúzsku schválilo už približne 400 lokálnych samospráv.