Francúzsko po 128 rokoch vrátilo Madagaskaru lebku popraveného kráľa
Lebka kráľa Toera spoločne s lebkami ďalších dvoch etnických Sakalavovov bola formálne odovzdaná Madagaskaru počas ceremónie na francúzskom ministerstve kultúry.
Autor TASR
Paríž/Antananarivo 26. augusta (TASR) - Francúzsko v utorok po 128 rokoch vrátilo Madagaskaru tri ľudské lebky získané ako trofeje počas éry kolonializmu. Jedna z nich údajne patrí popravenému madagaskarskému kráľovi počas masakru v 19. storočí, píše TASR podľa správa agentúr Reuters a AFP.
Lebka kráľa Toera spoločne s lebkami ďalších dvoch etnických Sakalavovov bola formálne odovzdaná Madagaskaru počas ceremónie na francúzskom ministerstve kultúry. V nedeľu sa majú vrátiť na ostrovný štát v Indickom oceáne, kde budú pochované.
Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová navrátenie lebiek označila za „historickú udalosť“ medzi Francúzskom a Madagaskarom. „Táto ceremónia symbolizuje zavŕšenie historického, vedeckého a pamätného procesu medzi našimi dvoma národmi,“ dodala.
Madagaskarská ministerka kultúry Volamiranty Donnaová Maraová uviedla, že ide o „významný moment pre komunitu Sakalavovov i národ“. Vrátené pozostatky majú podľa nej obrovskú kultúrnu a citovú hodnotu.
„Nie sú to zberateľské predmety, je to neviditeľné a nezmazateľné spojenie, ktoré spája našu prítomnosť s našou minulosťou. Ich neprítomnosť bola viac ako sto rokov, 128 rokov, otvorenou ranou v srdciach obyvateľov Veľkého ostrova a najmä komunity Sakalavovov v (regióne) Menabe,“ dodala.
Agentúra Reuters uvádza, že Francúzsko sa snaží vysporiadať so svojou koloniálnou minulosť vrátením umeleckých artefaktov a ľudských pozostatkov zo svojich múzeí do krajín pôvodu. V tomto prípade ide o prvé navrátenie na základe zákona z roku 2023, ktorý uľahčuje vrátenie ľudských pozostatkov z verejných zbierok vo Francúzsku.
