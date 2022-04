Vo Francúzsku opäť prebehli spomienkové oslavy venované zborom ANZAC

Paríž 26. apríla (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí sa v pondelok vo Francúzsku zúčastnilo na spomienkových oslavách Dňa ANZAC na počesť austrálskych a novozélandských vojakov, ktorí zahynuli počas prvej svetovej vojny. Toto výročné verejné podujatie bolo v uplynulých dvoch rokoch zmarené pandémiou koronavírusu, pripomína tlačová agentúra AFP.



Podujatie sa tradične koná na pamätnom mieste na vrchole kopca pri obci Villers-Bretonneux v departemente Somme.



Na úsvite zazneli gajdy a austrálske domorodé nástroje didgeridoo za prítomnosti niekoľkých stoviek Austrálčanov, ktorí sem pricestovali, aby vzdali vojakom úctu.



Na ceremónii sa zúčastnilo približne 700 ľudí; na podujatiach konaných v čase pred pandémiou to bývalo zhruba 1000 osôb, uviedlo austrálske ministerstvo pre záležitosti veteránov.



Z celkovo 295.000 Austrálčanov, ktorí prišli bojovať do Európy na západný front, zahynulo približne 46.000 – pre tento mladý národ to boli obrovské straty, konštatuje AFP.



Austrálski vojaci dosiahli pri Villers-Bretonneux prelom, keď spolu s britskými a francúzskymi silami podnikli veľkú protiofenzívu proti nemeckým jednotkám.



Táto odvážna operácia zastavila nemecký postup, ktorý by inak smeroval na neďaleké Amiens, strategické mesto spojeneckých síl.



ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps, Austrálske a novozélandské armádne zbory) boli nasadené do bojov v rámci Britského impéria v rokoch 1914–1916.