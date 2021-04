Francúzsko po násilnostiach odporúča svojim občanom odísť z Pakistanu

Islamabad 15. apríla (TASR) - Francúzske veľvyslanectvo v Islamabade vo štvrtok odporučilo francúzskym občanom a predstaviteľom firiem pôsobiacich v Pakistane, aby dočasne odcestovali z krajiny. Návrat francúzskych občanov do vlasti je zabezpečovaný komerčnými leteckými spoločnosťami.



Dôvodom pre toto odporúčanie sú protifrancúzske protesty, ktoré sa tento týždeň odohrali v Pakistane a v posledných dňoch ich sprevádzajú násilnosti aj s obeťami na životoch.



Protesty v Pakistane súvisia s prejavom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z vlaňajšieho októbra, v ktorom obhajoval publikovanie karikatúr proroka Mohameda slobodou slova.



Časť moslimov však považuje takéto zobrazovanie proroka Mohameda za rúhanie.



V Pakistane si túto tému osvojilo extrémistické islamistické hnutie Tehríke labbajk Pakistan (TLP). To má potenciál zmobilizovať svojich priaznivcov v celej krajine a paralyzovať ju - napr. blokádami ciest - na celé dni, čo dokázalo aj začiatkom tohto týždňa, keď sa násilné protifrancúzske protesty konali aj vo veľkých mestách ako Karáčí, Láhaur či Islamabad.



Polícia tieto zhromaždenia s použitím sily potlačila. Zahynuli pri tom najmenej dvaja príslušníci bezpečnostných zložiek.



Agentúra AFP dodala, že vedenie Pakistanu má tendenciu vyhýbať sa konfrontácii s radikálnymi islamistickými skupinami, aby to v tejto hlboko konzervatívnej krajine nevyvolávalo násilnosti. Po posledných násilnostiach však zvažuje zákaz TLP, informovala v stredu panarabská televízia al-Džazíra.



AFP pripomenula, že Macron obhajoval zverejnenie prorokových karikatúr v októbri minulého roku v príhovore počas štátneho aktu na počesť francúzskeho stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorý sa stal obeťou útoku zradikalizovaného islamistu za to, že svojim študentom na seminári o slobode slova ukázal karikatúry proroka Mohameda zverejnené v známom francúzskom týždenníku Charlie Hebdo. Jej redakcia za to bola v roku 2015 terčom brutálneho útoku dvojice radikálov.



TLP v reakcii na tento Macronov postoj žiadala vyhostenie francúzskeho veľvyslanca z Pakistanu.