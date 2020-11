Francúzsko po stovkách sťažností začalo vyšetrovať riešenie pandémie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 10. novembra (TASR) - Parížska prokuratúra otvorila štyri vyšetrovania založené na stovkách sťažností, podaných proti štátnym predstaviteľom a inštitúciám za to, ako postupovali pri riešení epidémie ochorenia COVID-19 počas prvej vlny na jar tohto roka. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.Prokuratúra v utorok oznámila, že vyšetrovaním preveruje obvinenia z údajného zlyhania v boji proti koronavírusu, ohrozenia životov a neúmyselného zabitia a poškodenia zdravia. Prokuratúra napísala, že vyšetrovania sa vedú "" - touto formuláciou sa neoznačuje žiadna jednotlivá osoba či entita.Vo vyhlásení sa uvádza, že vyšetrovania sa týkajú skupiny 253 z 328 podaných podnetov, ktoré prokuratúra dostala od 24. marca. Podnety boli rozdelené do štyroch kategórií a väčšina z nich, konkrétne 240, sa týka skutkov údajne spáchaných na ujmu celého obyvateľstva. V ďalších kategóriách ide o zdravotníkov, štátnych zamestnancov a ľudí, ktorí ochoreli alebo zomreli.Príslušné orgány teraz vykonajú "", ktoré mohli byť spáchané, dodáva vyhlásenie.Jedno súbežné vyšetrovanie dôsledkov opatrení počas pandémie už prebieha. Osobitný francúzsky súd po desiatkach sťažností nariadil v júli vyšetrovanie troch súčasných alebo bývalých ministrov za to, ako pristupovali ku kríze. Vyšetrované prípady sa týkajú bývalého premiéra Édouarda Philippa, ministra zdravotníctva Oliviera Vérana a jeho predchodkyne na ministerstve Agnes Buzynovej. Ak sa tieto prípady dostanú na súd pre obvinenia z "", uvedeným predstaviteľom hrozia po usvedčení tresty do dvoch rokov väzenia a pokuty.Prezident Emmanuel Macron a jeho vláda v minulosti priznali nedostatok rúšok a iné chybné kroky v skorej fáze pandémie koronavírusu, ktorá teraz znova silnie.