Francúzsko po protestoch spustí celoštátnu konzultáciu o bezpečnosti

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v januári budúceho roka spustiť celoštátnu konzultáciu s cieľom zlepšiť pracovné podmienky polície a jej vzťah s verejnosťou. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na Macronov odkaz pre francúzske policajné odbory.



Iniciatíva prichádza v čase protestov proti návrhu nového bezpečnostného zákona, ktorý by obmedzil právo zhotovovať a zverejňovať zábery tvárí policajtov pri výkone služby.



"Je nevyhnutné konať, aby sa posilnila dôvera medzi Francúzmi a policajnými silami, ale zároveň sa umožnilo policajtom plniť si svoje povinnosti, ale aj očakávania našich občanov," napísal Macron v liste policajným odborom SGP Police-FO, ku ktorému mal prístup aj Reuters.



Konzultácie sa zamerajú na otázky ako policajný výcvik, personálne záležitosti, používanie nahrávacích zariadení počas výkonu služby či vzťahy s obyvateľstvom.



Hromadné protesty proti návrhu nového bezpečnostného zákona sa konali minulý víkend už druhýkrát. Polícia zadržala celkovo 95 ľudí a 67 policajtov utrpelo zranenia. Najväčšie výtržnosti sprevádzali demonštrácie v Paríži, kde sa niekoľko účastníkov protestu dostalo do potýčok s políciou, podpaľovalo vozidlá a rozbíjalo výklady obchodov.



Sobotňajšie protesty boli zorganizované niekoľko dní po tom, čo francúzska vláda oznámila, že prepracuje spornú časť článku 24 navrhovaného bezpečnostného zákona, ktorý obmedzuje právo zhotovovať a zverejňovať zábery tvárí policajtov pri výkone služby vrátane zásahov. Obmedzenie by sa týkalo i médií.



Aktivisti žiadali, aby túto pasáž úplne z návrhu zákona odstránili. V návrhu sa nachádza tiež množstvo ďalších sporných opatrení, ako napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov. Vláda argumentuje tým, že navrhovaný zákon bude lepšie chrániť políciu.