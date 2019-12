Francúzsko po prvý raz zaútočilo bezpilotným lietadlom v Mali

Bamako 23. decembra (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že po prvý raz podniklo útok bezpilotným lietadlom v africkom štáte Mali. Uskutočnil sa v sobotu v strednej časti krajiny a zahynulo pri ňom sedem islamistov.



Podľa agentúry AP sa útok konal v deň, keď bol francúzsky prezident Emmanuel Macron na návšteve susedného Pobrežia Slonoviny, kde má Francúzsko vojenskú základňu - a takmer mesiac po tom, čo pri zrážke dvoch vrtuľníkov počas bojovej operácie na severovýchode Mali zahynulo 13 francúzskych vojakov.



Macron z Pobrežia Slonoviny oznámil, že počas operácie francúzskych jednotiek v strednej časti Mali bolo v sobotu "zneutralizovaných" 33 "teroristov".



Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová minulý týždeň uviedla, že Francúzsko oficiálne nasadilo do boja proti džihádistom v africkom sahelskom regióne svoje prvé ozbrojené drony - tri stroje Reaper vybavené laserovo navádzanými strelami.



Tieto bezpilotné lietadlá Francúzsko od roku 2014 využíva na vzdušný prieskum v rámci svojej protidžihádistickej misie Barkhane v Mali, Nigeri a Burkine Faso. Odteraz ich bude armáda môcť použiť aj na útoky, uviedla ministerka.



Francúzsko sa tak pridalo k malej skupine krajín zahŕňajúcej USA, Britániu a Izrael, ktoré pri bojových operáciách používajú ozbrojené diaľkovo pilotované lietadlá, konštatovala agentúra AFP.



Francúzske drony Reaper, vyrobené v USA, sú vybavené dvoma 250-kilogramovými laserovo navádzanými bombami a rozhodnutie o ich nasadení do bojov prišlo po sérii testov vykonaných z leteckej základne v nigerskej metropole Niamey.



Francúzska 4500-členná misia Barkhane bojuje proti sedemročnému džihádistickému povstaniu v regióne Sahel, pri ktorom zahynuli tisíce civilistov a státisíce ľudí utiekli z domovov.



Francúzska armáda má celkovo päť takýchto dronov, dva z nich aktuálne využíva vo Francúzsku na výcvik. Ďalších šesť dronov, vybavených strelami navádzanými pomocou systému GPS, dostane budúci rok, pričom jej letka dronov sa rozšíri na 12 kusov do roku 2025 a 24 kusov do roku 2030.