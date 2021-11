Francúzsko pobúril Johnsonov list o spätnom prijatí migrantov

Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 26. novembra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v reakcii na list britského premiéra Borisa Johnsona o migračnej kríze zrušil v piatok plánované stretnutie so svojou rezortnou kolegyňou zo Spojeného kráľovstva Priti Patelovou. Informovala o tom agentúra AFP.Darmanin v komunikácií s Patelovou vyjadrilnad listom adresovaným francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, v ktorom ho Johnson žiada, aby prevzal späť všetkých migrantov, ktorí sa do Spojeného kráľovstva dostali cez Lamanšský prieliv.Šéf francúzskej diplomacie navyše vyjadril pohoršenie nad skutočnosťou, že predseda britskej vlády spomínanú správu aj zverejnil na sociálnych médiách.napísal Darmanin Patelovej v správe, do ktorej mala AFP možnosť nahliadnuť.Francúzsko plánovalo hostiť v Calais ministrov z Francúzska, Belgicka, Holandska, Nemecka a Británie, ako aj predstaviteľov Európskej komisie. Stretnutie, ktorého hlavnou témou bude lamanšská migračná kríza, sa však nakoniec uskutoční bez Spojeného kráľovstva.uviedol pre AFP nemenovaný zdroj z prostredia francúzskeho ministra vnútra.dodal zdroj.uviedol vo štvrtok Johnson v spornom liste.Tento krok by, ktoré stoja za pašovaním ľudí, pokračuje Johnsonova správa.V liste spomína tiež viacero opatrení, ktoré majú zabrániť nelegálnym prechodom medzi oboma krajinami. Navrhuje napríklad spoločné policajné hliadky na francúzskych plážach, využívanie dokonalejšej techniky vrátane senzorov a radarov, hliadkovanie v teritoriálnych vodách oboch krajín, letecké monitorovanie aj pomocou dronov či zdieľanie spravodajských informácií.Macron a Johnson sa v stredu večer dohodli na zintenzívnení opatrení s cieľom predchádzať úmrtiam migrantov na mori. Obaja politici spolu telefonovali po tom, ako došlo v Lamanšskom prielive k potopeniu člna s migrantmi, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Británie. Pri tragédii zahynulo 27 ľudí.Tento rok sa podľa údajov britskej tlačovej agentúry PA cez tento prieliv preplavilo viac ako 25.700 ľudí. To je trikrát viac, než celkový počet takýchto migrantov za vlaňajšok.