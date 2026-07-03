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Francúzsko počas horúčav zaznamenalo 30-percentný nárast počtu úmrtí
Počet úmrtí v parížskom regióne vzrástol počas týždňa od 22. júna o 62 percent, uvádza sa v správe.
Autor TASR
Paríž 3. júla (TASR) - Francúzsko zaznamenalo takmer 30-percentný nárast počtu úmrtí počas týždňa od 22. júna, keď v krajine vrcholila rekordná vlna horúčav, informoval v piatok tamojší úrad verejného zdravotníctva. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Francúzsky úrad verejného zdravotníctva (Santé publique France) v novej správe uviedol, že došlo k „nárastu o 29,1 percenta, čo predstavuje 2025 dodatočných úmrtí v porovnaní s predchádzajúcim týždňom“. Poznamenal pritom, že toto číslo je pravdepodobne „podhodnotené“.
Počet úmrtí v parížskom regióne vzrástol počas týždňa od 22. júna o 62 percent, uvádza sa v správe. Podobný nárast zaznamenali aj v regióne Pays de la Loire. Niektorí francúzski politici odsúdili údajné nedostatočné opatrenia úradov na pomoc krajine čeliť stúpajúcim teplotám. Zelení vo štvrtok podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sébastiena Lecornua.
V júni zažilo Francúzsko rekordnú vlnu horúčav, ktorá trvala približne 11 dní, pričom teploty vystúpili na mnohých miestach nad 40 stupňov Celzia, pripomína AFP. Počas silnej vlny horúčav v roku 2003 prišlo vo Francúzsku o život približne 15.000 ľudí, keď mnohí starší ľudia zomreli v domovoch dôchodcov. Júnová vlna horúčav sa považuje za ešte intenzívnejšiu, ale úrady tvrdia, že jej následky sú menej závažné.
„Pravdepodobne to nebude porovnateľné,“ vyhlásila v piatok ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová. Generálny riaditeľ parížskeho systému verejných nemocníc Nicolas Revel povedal, že očakáva nižší počet obetí júnovej vlny horúčav než v roku 2003, ale „pravdepodobne“ vyšší ako pri minuloročnej vlne, ktorá si vyžiadala 5700 životov.
Francúzsky úrad verejného zdravotníctva (Santé publique France) v novej správe uviedol, že došlo k „nárastu o 29,1 percenta, čo predstavuje 2025 dodatočných úmrtí v porovnaní s predchádzajúcim týždňom“. Poznamenal pritom, že toto číslo je pravdepodobne „podhodnotené“.
Počet úmrtí v parížskom regióne vzrástol počas týždňa od 22. júna o 62 percent, uvádza sa v správe. Podobný nárast zaznamenali aj v regióne Pays de la Loire. Niektorí francúzski politici odsúdili údajné nedostatočné opatrenia úradov na pomoc krajine čeliť stúpajúcim teplotám. Zelení vo štvrtok podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sébastiena Lecornua.
V júni zažilo Francúzsko rekordnú vlnu horúčav, ktorá trvala približne 11 dní, pričom teploty vystúpili na mnohých miestach nad 40 stupňov Celzia, pripomína AFP. Počas silnej vlny horúčav v roku 2003 prišlo vo Francúzsku o život približne 15.000 ľudí, keď mnohí starší ľudia zomreli v domovoch dôchodcov. Júnová vlna horúčav sa považuje za ešte intenzívnejšiu, ale úrady tvrdia, že jej následky sú menej závažné.
„Pravdepodobne to nebude porovnateľné,“ vyhlásila v piatok ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová. Generálny riaditeľ parížskeho systému verejných nemocníc Nicolas Revel povedal, že očakáva nižší počet obetí júnovej vlny horúčav než v roku 2003, ale „pravdepodobne“ vyšší ako pri minuloročnej vlne, ktorá si vyžiadala 5700 životov.