Počas protidrogovej operácie v Avignone zastrelili policajta

Avignon 5. mája (TASR) – Jeden policajt prišiel o život počas protidrogovej operácie vo francúzskom meste Avignon. Oznámil to francúzsky premiér Jean Castex, informujú agentúry Reuters a AFP.



„Robíme všetko pre to, aby tento ohavný čin nezostal nepotrestaný," uviedol Castex na Twitteri.



Minister vnútra Gérald Darmanin takisto na Twitteri informoval, že páchateľ, ktorému sa z miesta činu podarilo ujsť, strieľal na viacerých policajtov, jedného z nich zabil. Darmanin avizoval, že do Avignonu príde osobne.



Podľa televízie BFM došlo k incidentu okolo 18.30 h, keď sa policajná hliadka nachádzala v blízkosti miesta známeho predajom drog. Keď zaznamenala drogovú transakciu, rozhodla sa skontrolovať niekoľko osôb. Jeden z mužov však vytiahol zbraň a vystrelil na policajtov, pričom jedného z nich dvakrát zasiahol. Jeho kolegovia streľbu opätovali, páchateľovi sa však podarilo uniknúť na skútri.