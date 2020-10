Počet potvrdených prípadov nákazy vo Francúzsku prekročil milión

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzsko v piatok prekonalo hranicu milión potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Od vypuknutia pandémie na jar tohto roku sa tak po Španielsku stalo druhou krajinou západnej Európy, ktorá dosiahla tento negatívny rekord. Informovala o tom agentúra AP.



Zdravotné úrady vo Francúzsku v piatok zverejnili novú bilanciu epidemiologickej situácie. Vyplýva z nej, že tento rok bola nákaza koronavírusom nového typu testovaním potvrdená u najmenej jedného milióna 41.075 obyvateľov krajiny, z toho 42.032 nových prípadov bolo nahlásených za posledných 24 hodín.



Odborníci sa domnievajú, že skutočné počty infikovaných na svete sú pravdepodobne oveľa vyššie ako tie, ktoré hlásia vlády na celom svete, a to pre nedostatok testov na začiatku pandémie, množstvo bezpríznakových prípadov a z iných dôvodov.



Podobne ako mnohé štáty Európy aj Francúzsko v posledných týždňoch zažíva prudký rast počtu infikovaných. Konštatoval to v piatok aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď počas návštevy nemocnice v meste Pontoise konštatoval, že "epidémia sa veľmi výrazne zrýchľuje".



Od vypuknutia epidémie na svojom území Francúzsko zaznamenalo už viac ako 34.000 úmrtí súvisiacich s koronavírusom nového typu. Pokiaľ ide o počet obetí, Francúzsko má jednu z najhorších bilancií spomedzi krajín Európy.



Za posledných sedem dní do nemocníc vo Francúzsku prijali 11.032 nových pacientov, z ktorých stav 1714 si vyžaduje intenzívnu starostlivosť.



Francúzska vláda vo štvrtok rozhodla, že pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu zavedie nočný zákaz vychádzania v ďalších 38 departementoch. Celkovo tak bude zákaz platiť už pre 54 departementov a dovedna sa dotkne zhruba 46 miliónov ľudí. S účinnosťou od piatkovej polnoci potrvá šesť týždňov.



Prezident Macron vysvetlil, že účinnosť vládou prijatých opatrení sa bude každý týždeň vyhodnocovať. Uviedol, že "minimálne do začiatku decembra budeme mať všetko, čo vláda avizovala". Dodal, že reštrikcie nebudú uvoľnené, ale skôr sprísnené v prípade, ak by sa ukázalo, že sú nedostatočne účinné.



Podľa Macrona sa koronavírusu SARS-CoV-2 "zbavíme buď šťastnou náhodou, alebo kolektívnou imunitou alebo kombináciou vakcína-liečba."