Počet úmrtí na COVID-19 presiahol vo Francúzsku 50.000

Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsko plánuje zrušiť celoštátny lockdown 15. decembra. V utorok to v televíznom prejave oznámil prezident Emmanuel Macron s tým, že obchody sa môžu po niekoľkých týždňoch znovu otvoriť už v sobotu 28. februára. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP a dodala, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 vo Francúzsku prekročil 50.000.



Macron v prejave povedal, že niektoré obmedzenia budú naďalej platiť, aby sa Francúzsko vyhlo "tretej vlne koronavírusu" alebo ďalšiemu lockdownu (celoštátnemu zatvoreniu).



Súčasný lockdown, v platnosti od konca októbra, bude od 15. decembra nahradený celoštátnym zákazom nočného vychádzania od 21.00 h do 07.00 h SEČ nasledujúceho dňa. Macron upozornil, že výnimkou budú 24. december a 31. december - teda Štedrý večer a Silvester.



"Budeme môcť cestovať bez úradného povolenia, aj medzi regiónmi, a tráviť Vianoce s našimi rodinami," oznámil Macron.



Francúzi by sa však mali vyhýbať "zbytočnému cestovaniu", doplnil francúzsky prezident.



Macron podľa svojich slov tiež dúfa, že prvé vakcíny proti ochoreniu COVID-19 budú vo Francúzsku dostupné koncom decembra alebo začiatkom januára.



Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 vo Francúzsku prekročil 50.000, oznámil v utorok zdravotnícky úrad krajiny.



Počet mŕtvych stúpol len za posledných 24 hodín o 458 a dosiahol 50.237, spresnil úrad Santé Publique France.