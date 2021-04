Počet úmrtí na COVID-19 prekročil vo Francúzsku hranicu 100.000

Paríž 15. apríla (TASR) - Počet ľudí usmrtených ochorením COVID-19 vo Francúzsku prekročil vo štvrtok hranicu 100.000, pričom koronavírus si za posledných 24 hodín vyžiadal ďalších 300 ľudských životov. Oznámil to zdravotnícky úrad krajiny, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.



V predchádzajúci deň bol počet úmrtí na covid od začiatku pandémie celkovo 99.805.



Francúzsko je treťou krajinou v Európe, ktorá dosiahla smutný míľnik 100.000 úmrtí na koronavírus, po Spojenom kráľovstve a Taliansku.



Celosvetovo zaznamenali najviac úmrtí na covid Spojené štáty, a to pol milióna, potom nasleduje Brazília.



Francúzsko zápasí s krutou, treťou vlnou infekcií: na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je vyše 5900 pacientov, čo je najvyšší počet od jari 2020.



Opozičné strany obviňujú prezidenta Emmanuela Macrona, že nechal krízu zhoršiť sa a vymknúť spod kontroly, lebo opakovane odmietal výzvy lekárov na zavedenie tretieho celoštátneho lockdownu, nakoniec súhlasil so zatvorením škôl 3. apríla.



Francúzsko je tiež kritizované za pomerne pomalé tempo očkovania obyvateľstva.



Aj keď sa tempo očkovania v posledných týždňoch zrýchlilo, Francúzsko v miere zaočkovania obyvateľov stále zaostáva za viacerými krajinami vrátane Británie.



Zatiaľ vo Francúzsku podali 15,75 milióna dávok v porovnaní so 40,96 milióna v Británii.