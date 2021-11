Francúzsko podľa Británie oslobodilo ľod, ktorú minulý týždeň zadržali

Londýn 2. novembra (TASR) - Británia v utorok uviedla, že Francúzsko prepustilo britskú rybársku loď, ktorú minulý týždeň zadržali, pretože bez povolenie lovila ryby vo francúzskych teritoriálnych vodách v blízkosti prístavu Le Havre. Británia tento krok privítala a vníma ho ako ústupok zo strany Francúzska v spore okolo práv na rybolov po brexite, píše agentúra Reuters.



Na otázku, či zadržaná loď Cornelis Gert Jan bola prepustená, odpovedal britský minister životného prostredia George Eustice, ktorý oslobodenie lode potvrdil.



"Áno, rozumiem tomu tak, že plavidlo bolo prepustené," uviedol Eustice.



Podľa Eusticea Británia tento krok víta, keďže Francúzsko takto ukázalo, že sa "rozhodlo ustúpiť od vyhrážok, ktoré predtým vyslovilo".



Spor Francúzska a Británie sa týka vydávania licencií na rybolov v teritoriálnych vodách Británie vzdialených od britského pobrežia 6–12 námorných míľ. To sa týka aj vôd v okolí ostrova Jersey a ostatných britských korunných závislých území.



Paríž obviňuje Londýn zo znevýhodňovania francúzskych rybárov pri povoleniach na lov v britských vodách. Francúzsko avizovalo, že ak nedôjde k dohode, uzavrie od tohto utorka niektoré prístavy pre britské lode a rybárov zo Spojeného kráľovstva bude prísnejšie kontrolovať. Posilnené kontroly by sa mali týkať aj nákladných vozidiel. Londýn obvinenia odmieta a pohrozil protiopatreniami, ktoré by zasiahli celú EÚ.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron však v pondelok uviedol, že jeho krajina odloží prijatie týchto opatrení, aby vyjednávači oboch strán mohli zapracovať na vyriešení tohto sporu.