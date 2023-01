Francúzsko podnikne právne kroky proti znečisteniu pobrežia plastom

Paríž 23. januára (TASR) - Francúzska vláda oznámila, že podnikne právne kroky v súvislosti so znečistením životného prostredia, ktoré spôsobilo množstvo malých plastových peliet vyplavených na pobreží Bretónska. V pondelok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Biele pelety vo veľkosti zrniek ryže sa na pobreží Francúzska a Španielska začali objavovať v priebehu vlaňajška. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z nákladných lodí plaviacich sa v Atlantickom oceáne.



Priemyselné plastové guľôčky (IPG) merajú menej ako 1,5 milimetra, preto je prakticky nemožné ich na pobreží vyzbierať, uvádzajú environmentálni aktivisti. Podľa nadácie Surfrider sa každoročne len v Európe uvoľní do oceána 160.000 ton týchto guľôčok; celosvetovo ide až o 230.000 ton. Pelety sa vo vode rozložia na nanočastice, ktoré sa dostanú do tráviaceho traktu rýb, ustríc a iných morských živočíchov a tak môžu skončiť aj "na tanieroch" ľudí.



Starosta najviac zasiahnutého bretónskeho mesta Pornic podal spolu so starostami dvoch susedných pobrežných obcí oficiálnu žalobu; podľa úradov je však prakticky nemožné zistiť, odkiaľ guľôčky pochádzajú.



Francúzsky minister pre ekologickú transformáciu Christophe Béchu označil vyplavené pelety za "environmentálnu nočnú moru" a dodal, že vláda v tejto súvislosti podnikne právne kroky voči neznámemu páchateľovi.