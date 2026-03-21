Francúzsko podozrieva Muska z podpory deepfakeov pre rast hodnoty X
Vyšetrovanie už spustila aj Británia a Európska únia vo veci tvorby sexualizovaných deepfakeov zobrazujúcich ženy a deti prostredníctvom chatbota Grok.
Autor TASR
Paríž 21. marca (TASR) - Francúzska prokuratúra podozrieva technologického magnáta Elona Muska z podpory šírenia tzv. sexualizovaných deepfakeov na platforme X, materiálov vytvorených nástrojom umelej inteligencie Grok, s cieľom „umelo“ zvýšiť hodnotu svojej spoločnosti. Prokuratúra v sobotu uviedla, že už na to upozornila americké úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kontroverzia, vyvolaná deepfake videami zobrazujúcimi nahotu, ktoré vygeneroval Grok, mohla byť cielená. Poslúžila by na umelé zvýšenie hodnoty spoločností X a X AI“ vzhľadom na „plánované uvedenie nového subjektu na burze v júni 2026, ktorý vznikol fúziou“ Space X a X AI, uviedla prokuratúra. V utorok preto kontaktovala americké ministerstvo spravodlivosti, ako aj francúzskych právnikov v Komisii pre cenné papiere a burzy USA (SEC), aby vyjadrila svoje obavy.
Francúzske orgány už od vlani vyšetrujú spoločnosť X pre podozrenie, že jej algoritmus sa použil na zasahovanie do politiky krajiny. Vyšetrovanie sa teraz rozšírilo aj o podozrenie, že Grok šíril materiály o popieraní holokaustu a deepfake videá zobrazujúce nahotu. Paríž si preto vo februári predvolal Muska na „dobrovoľný výsluch“ a vykonal prehliadku tamojších kancelárií X, čo Musk označil za „politický útok“.
