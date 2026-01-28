< sekcia Zahraničie
Francúzsko podporí označenie Revolučných gárd za teroristickú skupinu
Autor TASR
Paríž 28. januára (TASR) - Francúzsko podporí zaradenie iránskych Revolučných gárd na európsky zoznam teroristických organizácií, oznámil v stredu Elyzejský palác. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Francúzsko podporuje zaradenie iránskych Islamských revolučných gárd (IRGC) na európsky zoznam teroristických organizácií,“ vyhlásil Elyzejský palác.
Revolučné gardy sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po Iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ by mali o zaradení IRGC na zoznam teroristických organizácií hlasovať v piatok. Podľa diplomatických zdrojov portálu The Times of Israel (TOI) sa dosiaľ proti stavalo Španielsko a Portugalsko.
Európska únia dosiaľ uvalila sankcie na viac ako 230 osôb a 40 subjektov napojených na iránsky režim vrátane niekoľkých predstaviteľov Revolučných gárd.
