Francúzsko podporilo marockú zvrchovanosť nad Západnou Saharou

Rabat 30. júla (TASR) - Francúzsko uznáva plán autonómie regiónu Západná Sahara pod marockou zvrchovanosťou ako jediný spôsob riešenia dlhodobého sporu o toto územie. V utorok to v liste uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



V spore, ktorý trvá od roku 1975, proti sebe stoja Maroko, ktoré považuje Západnú Saharu za svoje územie, a hnutie Front Polisario podporované Alžírskom, ktoré sa usiluje o vytvorenie nezávislého štátu.



Francúzsko, ako bývalá koloniálna mocnosť v regióne, sa v tejto otázke snažilo mať dobré vzťahy aj s Rabatom, aj s Alžírom. Väčšina západných spojencov Francúzska podporuje nároky Maroka.



"Pre Francúzsko je autonómia v rámci marockej suverenity rámcom, v ktorom sa táto otázka musí vyriešiť," uvádza sa v liste Macrona marockému kráľovi Muhammadovi VI.



"Naša podpora plánu autonómie, ktorý Maroko navrhlo v roku 2007, je jasná a trvalá. Pre Francúzsko predstavuje v súčasnosti jediný základ na dosiahnutie spravodlivého, trvalého a vyjednaného politického riešenia v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN," uviedol Macron. Francúzsko bude konať v súlade s týmto postojom na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.



Kráľovský palác v Rabate privítal toto oznámenie ako "významný krok smerom k podpore marockej zvrchovanosti nad Západnou Saharou".



Alžírsko nad postojom Francúzska vyjadrilo "veľkú ľútosť" a dôrazne odsúdilo rozhodnutie Paríža. Bez uvedenia podrobností dodalo, že to bude mať následky.



Alžírsko uznalo Frontom Polisario jednostranne vyhlásenú saharskú republiku a podporilo plán OSN na referendum s možnosťou vyhlásenia nezávislosti. Referendum sa však doteraz neuskutočnilo pre nezhody o tom, kto by mal hlasovať a ako by sa malo uskutočniť. V nedávnych rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN sa táto možnosť už nespomína a strany sú vyzývané, aby spolupracovali na realistickom riešení založenom na kompromise.



Dnešná Západná Sahara bola španielska kolónia a Madrid v roku 2022 vyhlásil, že podporuje plán Maroka na autonómiu tohto územia.



Spojené štáty, Izrael a arabské monarchie podporujú zvrchovanosť Maroka nad týmto územím, kde 28 prevažne afrických a arabských krajín už otvorilo svoje konzuláty, čo Rabat považuje za hmatateľnú podporu.



Front Polisario v roku 2020 odstúpil od prímeria sprostredkovaného OSN. Dlhodobo zmrazený konflikt má však naďalej nízku intenzitu.