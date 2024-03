Francúzsko podporuje kandidatúru Marka Rutteho na post šéfa NATO

Haag 7. marca (TASR) - Francúzsko podporuje kandidatúru holandského premiéra Marka Rutteho na pozíciu generálneho tajomníka NATO, oznámil v stredu francúzsky premiér Gabriel Attal. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Samozrejme, že podporujeme kandidatúru Marka Rutteho do NATO aj vzhľadom na jeho skúsenosti, schopnosť budovať veľmi široké koalície a schopnosť konať v prospech našej kolektívnej bezpečnosti," uviedol Attal na spoločnej tlačovej konferencii s Ruttem počas návštevy Holandska.



Holandský premiér je považovaný za favorita na nástupcu Jensa Stoltenberga na pozícii generálneho tajomníka NATO. Jeho kandidatúru už podporili i Spojené štáty, Británia a Nemecko. Proti sa však tento týždeň vyjadrilo Maďarsko.



Rutte (57) už oznámil zámer odísť z holandskej politickej scény, no vo funkcii premiéra zotrvá do vytvorenia novej vlády, ktorá je predmetom rokovaní od novembrových volieb.



Počas stredajšej tlačovej konferencie s Attalom Rutte uviedol, že je dôležité ukončiť spor v americkom Kongrese o schválenie pomoci v hodnote 60 miliárd dolárov pre Ukrajinu. Blokuje ju totiž Snemovňa reprezentantov, ktorú majú pod kontrolou republikáni.



Rutte zároveň vyjadril presvedčenie, že bez ohľadu na výsledok novembrových prezidentských volieb sa budú Spojené štáty ďalej všetkými spôsobmi zapájať do NATO a pomoci pre Ukrajinu.



Meno nástupcu Stoltenberga má byť známe pred júlovým summitom NATO vo Washingtone. Úradujúci šéf Severoatlantickej aliancie sa vzdá svojho postu k 1. októbru po celkovo desiatich rokoch po tom, čo jeho funkčné obdobie štyrikrát predĺžili aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine.