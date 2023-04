Francúzsko reaguje na telefonát Zelenského a Si Ťin-pchinga

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsko v stredu vyhlásilo, že podporuje každý dialóg smerujúci k ukončeniu konfliktu na Ukrajine vyvolaného Ruskom. Paríž tak reagoval po telefonickom rozhovore čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



Francúzsko "povzbudzuje každý dialóg, ktorý môže prispieť k vyriešeniu konfliktu a je v súlade so základnými záujmami Kyjeva" a s medzinárodným právom, uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskeho prezidentského úradu.



Predstaviteľ zdôraznil, že také bolo aj posolstvo, s ktorým išiel francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom mesiaca na návštevu do Číny. Macron vtedy vyvolal aj pobúrenie svojimi poznámkami týkajúcimi sa Taiwanu.



Telefonát Siho so Zelenským bol vôbec prvým rozhovorom medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.



Rozhovor predtým potvrdili obe strany. Zelenskyj na Twitteri oznámil, že mal "dlhý a zmysluplný" telefonický rozhovor s čínskym prezidentom a dúfa, že to bude impulz vo vzťahoch s Čínou. Po rozhovore vymenoval Zelenskyj nového veľvyslanca v Číne Pavla Riabikina.



Peking spresnil, že podnet na telefonát prišiel z Kyjeva. Informovali o ňom tiež čínske štátne médiá. Podľa nich Si vyzval v rozhovore na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou a pripomenul, že "v jadrovej vojne niet víťaza".



Si ubezpečil Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna a zasadzuje sa za mier. Zdôraznil tiež, že jediným východiskom z vojny sú rokovania.



Peking vo februári predložil svoj 12-bodový mierový plán na politické urovnanie medzi Moskvou a Kyjevom.



Oficiálne Čína zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Samotná Moskva tiež nevynechá žiadnu príležitosť deklarovať svoje partnerstvo s Pekingom, uviedla agentúra AP.