Francúzsko pohrozilo Alžírsku vypovedaním zmluvy o voľnom pohybe

Paríž 27. februára (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou v stredu pohrozil Alžírsku zrušením dohody o voľnom pohybe pre nedodržiavania svojich záväzkov. Podľa vládnych predstaviteľov to vyústilo až do smrteľného útoku Alžírčana v meste Mulhouse. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau tvrdí, že podozrivého z útoku v Mulhouse sa snažili vyhostiť už 14-krát, ale Alžírsko ho zakaždým odmietlo prijať.



Bayrou spomenul možnosť vypovedania zmlúv po prvom zasadnutí vlády od sobotňajšieho útoku. Zomrel pri ňom jeden človek a niekoľko ďalších bolo zranených. Podľa prokuratúry bol 37-ročný podozrivý na zozname teroristov a bol naňho vydaný príkaz na deportáciu.



Podľa dohody z roku 1968 majú Alžírčania oproti iným prisťahovalcom vo Francúzsku priaznivejšie podmienky pre usídlenie. Alžírsko však v poslednom období niekoľko svojich vyhostených občanov z Francúzska odmietlo prijať. "Obete z Mulhouseu tento víkend sú priame obete odmietnutia dodržiavania týchto dohôd," uviedol Bayrou.



Premiér vyhlásil, že Francúzsko dá Alžírsku mesiac až mesiac a pol na preskúmanie uplatňovania spoločných dohôd. Ak nedostanú odpoveď, vypovedanie zmlúv bude "jediným možným východiskom", napriek tomu, že to "nie je to, čo Francúzsko chce".



Tento spor je len jedným z mnohých, ktoré v poslednej dobe prispeli k napätiu medzi Francúzskom a jeho bývalou severoafrickou kolóniou. Francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot v utorok oznámil tiež dočasný zákaz vstupu do krajiny pre vysokých predstaviteľov Alžírska.