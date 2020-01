Polanského film získal 12 nominácií na cenu César

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzska filmová akadémia v stredu zverejnila zoznam filmov nominovaných na udelenie prestížnej ceny César, informoval spravodajský portál France Info.



Podľa agentúry AFP najviac nominácií - 12 - má film režiséra Romana Polanského J'accuse (An Officer and a Spy), v ktorom sa venoval politickému škandálu vyvolanému koncom 19. storočia vo Francúzsku degradáciou francúzskeho dôstojníka židovského pôvodu Alfreda Dreyfusa.



V kategórii Najlepší film je nominovaná okrem iných aj snímka Z milosti Božej (Grace a Dieu), ktorú nakrútil francúzsky režisér Francois Ozon a v ktorej sa venuje prípadu zneužívania detí kňazom. V tejto kategórii je nominovaný aj film Výnimoční (Hors Normes) o dvojici mužov, ktorí vedú stacionáre pre všade odmietaných autistov, i snímka Bedári (Les Misérables) o policajtovi, ktorý je po preložení z vidieka do Paríža konfrontovaný s gangami mladých z predmestí.



V kategórii Najlepšie herečka boli nominované: Anais Demoustierová (Alice et le maire), Eva Greenová (Proxima), Adele Haenelová a Noémie Merlantová (Portrait de la jeune fille en feu), Karin Viardová (Une chanson douce), Doria Tillierová (La Belle Époque) a Chiara Mastroianniová (Chambre 212).



V mužskej kategórii bol nominovaný Daniel Auteuil (La Belle Époque), Damien Bonnard (Les Misérables), Vincent Cassel (Hors normes), Jean Dujardin (J’Accuse), Reda Kateb (Hors Normes/Le Chant du loup), Melvil Poupaud (Grâce a Dieu) a Roschdy Zem (Roubaix, une lumiere).



Titul Najlepší režisér by mohol od poroty získať jeden z zo zoznamu nominovaných: Olivier Nakache a Éric Toledano (Hors normes), Ladj Ly (Les Misérables), Céline Sciammaová (Portrait de la jeune fille en feu), Arnaud Desplechin (Roubaix, une Lumiere), Nicolas Bedos (La Belle Époque), Francois Ozon (Grâce a Dieu) či Roman Polanski (J’accuse).



Slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním cien César sa uskutoční 28. februára. Moderovať ho bude humoristka Florence Forestiová.



Toto slávnostné podujatie bude venované aj pamiatke herečky Anny Karinovej, známej najmä z filmov režiséra Jeana-Luca Godarda, ktorá zomrela koncom minulého roku vo veku 79 rokov.