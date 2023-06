Francúzsky policajt sa ospravedlnil rodine mladíka, ktorého zastrelil

Paríž 30. júna (TASR) - Francúzsky policajt, ktorý počas utorkovej cestnej kontroly v Nanterre na predmestí Paríža zastrelil 17-ročného mladíka severoafrického pôvodu, sa ospravedlnil rodine obete. Vo štvrtok to uviedol jeho právnik Laurent-Franck Liénard. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na francúzske médiá.



Prokuratúra vo štvrtok policajta obvinila z úmyselného zabitia a nariadila jeho vzatie do väzby. "Je zničený. Ráno nevstáva, aby zabíjal ľudí... Nechcel ho zabiť," povedal Liénard pre francúzsku televíziu BFMTV.



Smrť tínedžera vyvolala vo Francúzsku vlnu násilných protestov. Incident bol zachytený na video, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok.



Na protesty v krajine vo štvrtok dohliadalo približne 40.000 policajtov. Demonštranti vo viacerých francúzskych mestách v stredu zapaľovali autá, odpadkové koše, či verejné budovy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na pokoj a násilné protesty označil za "neospravedlniteľné".



Matka zastreleného tínedžera tvrdí, že incident bol rasovo motivovaný. "Neobviňujem políciu, obviňujem jednu osobu: toho, kto pripravil o život môjho syna," povedala v rozhovore pre televíznu stanicu France 5.