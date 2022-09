Francúzsky policajt v Nice smrteľne postrelil vodiča ukradnutého auta

Paríž 8. septembra (TASR) - Policajt vo francúzskom letovisku Nice na pobreží Stredozemného mora v stredu smrteľne postrelil vodiča ukradnutého vozidla, ktorý odmietol poslúchnuť príkaz na zastavenie. Uviedol to policajný zdroj, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Policajt použil na jediný výstrel na vodiča služobnú zbraň, povedal nemenovaný zdroj pre AFP a potvrdil tým správu televízie BFMTV.



Pasažiera vo vozidle zadržali.



Prípad sa stal po tom, čo polícia v noci na stredu počas zatýkania pri protidrogovej operácii v západofrancúzskom meste Rennes spustila streľbu, pričom usmrtila 22-ročnú ženu a zranila 26-ročného muža.



Vláda dôrazne bráni toto konanie francúzskej polície v súvislosti so stavom pohotovosti vyhláseným po sérii teroristických útokov od roku 2015, ale vynárajú sa otázky, či sú policajti dobre pripravení na zásahy strelnou zbraňou.



Aj v Paríži sa stal jeden incident, keď policajt vážne zranil muža, ktorý ho v noci na stredu blízko Eiffelovej veže ohrozoval rozbitou fľašou, uviedol spomínaný zdroj.



Policajta dali do väzby a začalo sa vyšetrovanie pokusu o zabitie osobou s verejnými právomocami.



"Policajt bol terčom mimoriadne surového a násilného útoku, na ktorý reagoval profesionálne a s chladnou hlavou," uviedol pre AFP policajtov právnik Laurent-Franck Lienard.



Policajti aj v auguste smrteľne postrelili bezdomovca, ktorý sa na letisku Charlesa de Gaulla pri Paríži oháňal nožom.



A v júli obvinili francúzskeho policajta z neúmyselného zabitia, pretože smrteľne postrelil vodiča, ktorý sa pri incidente na parížskom moste pokúšal uniknúť policajtom.



Toto rozhodnutie sudcov oficiálne policajta obviniť skritizovala ako "neprijateľné" pravicovo orientovaná odborová organizácia Aliancia policajtov a zdôraznila právo na oprávnenú, "zákonnú obranu".