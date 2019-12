FOTO: Policajti nasadili proti výtržníkom v Paríži slzotvorný plyn

Protestujúci pochodujú v Paríži počas trinásteho dňa štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy 17. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Protestujúci drží svetlicu v Paríži počas trinásteho dňa štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy 17. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Protestujúci pochodujú vo francúzskom meste Rennes počas trinásteho dňa štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy 17. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Protestujúci pochodujú vo francúzskom meste Rennes počas trinásteho dňa štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy 17. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Paríž 17. decembra (TASR) - Francúzski policajti zasiahli v utorok v centre hlavného mesta Paríž slzotvorným plynom a ohlušujúcimi granátmi proti skupine výtržníkov, ktorá páchala násilnosti počas demonštrácie proti vládnej dôchodkovej reforme.Podľa reportéra agentúry Reuters radikáli oblečení v čiernom a s maskami a šatkami na tvárach prevracali koše, pokúšali sa rozbiť reklamné pútače a hádzali do policajtov rôzne predmety. Násilnosti vypukli na námestí Place de la Nation. Polícia uviedla, že išlo menšiu skupinu anarchistov, pričom demonštrácia v Paríži mala celkovo pokojný priebeh.Demonštráciu zorganizovali odborové zväzy. Cieľom je prinútiť prezidenta Emmanuela Macrona, aby upustil od plánovanej reformy štátneho dôchodkového systému.Podľa ministerstva vnútra však na výzvu odborových zväzov zúčastniť sa na utorňajších protestoch zareagovalo omnoho menej ľudí, než počas celoštátneho štrajku a protestov 5. decembra.Návrh dôchodkovej reformy počíta s vyšším vekom odchodu do dôchodku. Do protestov sa zapojili aj učitelia, lekári, právnici či obsluhujúci personál Eiffelovej veže v Paríži.Ľudia dochádzajúci do práce verejnou dopravou i turisti čelili v utorok už 13. dňu štrajku, ktorý vyhlásili zamestnanci železníc domáhajúci sa zachovania svojho súčasného penzijného systému, pretože im zaručuje odchod do dôchodku krátko po dovŕšení 50 rokov.Pre štrajk učiteľov majú problémy aj rodičia a žiaci, ktorým v školách zrušili semestrálne skúšky.Mnohé nemocnice v utorok povolali externých zamestnancov, aby takto zabezpečili neodkladnú starostlivosť o pacientov, keďže zdravotné sestry, lekári a lekárnici šli do štrajku za zachovanie systému štátnych nemocníc. Ten v dôsledku rokov znižovania nákladov zažíva veľké problémy.V súvislosti s protestným pochodom a mítingom, ktorý sa začal v utorok popoludní, polícia rozmiestnila okolo Elyzejského paláca, sídla hlavy štátu, zátarasy.Protestné zhromaždenia sa konali aj v ďalších francúzskych mestách.