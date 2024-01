Počas protestov na parížskom trhovisku zadržali 79 osôb

Paríž 31. januára (TASR) – Francúzska polícia v stredu zadržala 79 osôb, ktoré sa počas celonárodných protestov poľnohospodárov vlámali na parížske centrálne trhovisko. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Demonštranti nakrátko prenikli do skladov trhoviska Rungis južne od Paríža a napáchali tam škody, vytlačili ich však poriadkové jednotky, dodal nemenovaný zdroj. Rozsah škôd nebol bezprostredne známy.



Polícia ešte pred incidentom zadržala 18 osôb, ktoré sa snažili zablokovať Rungis. Prokuratúra 15 osôb vzala do väzby pre obmedzovanie dopravy.



Do Paríža a ďalších miest sa sústreďuje množstvo poľnohospodárov z celej krajiny, ktorí na diaľniciach blokujú dopravu. Francúzska vláda sa snaží situáciu upokojiť.



Minister vnútra Gerald Darmanin vyhlásil, že nebude tolerovať útoky na letiská či trhoviská ako je Rungis, ktorý potravinami zásobuje veľkú časť Paríža a okolie s 12 miliónmi obyvateľov.