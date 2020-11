Francúzsko polícia rozbila gang, ktorý prevádzal ľudí do Británie

Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzska polícia v pondelok oznámila, že zatkla sedem členov prevádzačského gangu, ktorý pomáhal doviesť migrantov ilegálne do Británie z Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP.



Pašeráci vyzdvihli migrantov v Paríži a odviezli ich na čerpacie stanice pri diaľniciach, kde ich bez vedomia vodičov ukryli v nákladných vozidlách smerujúcich do Spojeného kráľovstva.



Členovia gangu za každú osobu prepašovanú do Británie dostali 3000 eur, pričom celkovo za uplynulý rok získali 1,5 až tri milióny eur, uviedol zástupca veliteľa policajného oddelenia proti nelegálnemu prisťahovalectvu Jean Arvieu.



Prevádzačskú sieť podľa neho riadili iracko-kurdskí organizátori, ktorí ju prevzali po bojoch s konkurenčnými skupinami. Dodal, že neexistujú dôkazy o akejkoľvek spojitosti medzi vodičmi nákladných vozidiel a prevádzačmi.



Väčšina ľudí pašovaných na trase Paríž-Británia bola z Iraku, Iránu, Afganistanu, Sýrie alebo Pakistanu.