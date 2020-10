Polícia v spojitosti s útokom v Nice zadržala 47-ročného muža

Paríž 30. októbra (TASR) – Francúzska polícia zadržala 47-ročného muža v spojitosti s štvrtkovým útokom v juhofrancúzskom meste Nice, pri ktorom zahynuli traja ľudia. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Muž, ktorého polícia zadržala ešte vo štvrtok večer, je podozrivý, že bol v kontakte s páchateľom útoku v Bazilike Matky Božej, 21-ročným Tunisanom Bráhímom Awsáwím. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s týmto incidentom, ktorý označil ako islamský teroristický útok, zvolal na piatok krízové zasadnutie. V krajine platí najvyšší stupeň výstrahy pred teroristickými činmi.



Podľa AFP dorazil Awsáwí koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval 9. októbra.



Páchateľ do baziliky vstúpil vo štvrtok o 08:30 a mal pri sebe korán, dva telefóny a tri nože, uviedol vo štvrtok šéf francúzskej protiteroristickej prokuratúry Jean-Francois Ricard.



Prokurátor hovoril aj o podrobnostiach útoku v bazilike, v ktorej útočník zabil ženu a muža – podľa médií správcu kostola. Žena mala odrezanú hlavu, uviedol Ricard, a muž vo veku 55 rokov podľa neho tiež zomrel v dôsledku hlbokých rezných rán na krku.



Treťou obeťou je 44-ročná žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.



Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Alah je veľký). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.



Podľa prokurátora tohto muža spravodajské služby ako možnú hrozbu nesledovali.