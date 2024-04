Polícia v Paríži vysťahovala pred olympiádou ďalší tábor migrantov

Paríž 23. apríla (TASR) - Polícia vysťahovala v utorok migrantov z provizórneho stanového tábora ležiaceho v centre Paríža, len niekoľko krokov od rieky Seina. Ide o dosiaľ posledné zo série takýchto vysťahovaní, ktoré ľudskoprávni aktivisti označujú za "sociálne čistky" pred letnými olympijskými hrami, píše agentúra AP.



Obyvateľmi squatu bolo približne 30 dospievajúcich chlapcov a mladých mužov zo západnej Afriky. Polícia ich v utorok ešte pred svitaním vyzvala, aby si zbalili svoje stany a veci. Väčšina z nich nie je plnoletá a vybavuje si povolenie na pobyt. Polícia tvrdí, že stanový tábor vypratala z bezpečnostných dôvodov, najmä preto, že sa nachádzal v blízkosti škôl.



Obyvateľov squatu mali premiestniť do mesta Besançon, vzdialeného takmer 400 kilometrov juhovýchodne od Paríža. Mladým mužom tam úrady ponúkli ubytovanie na tri týždne. Väčšina však ponuku odmietla. Mnohých čakajú súdne pojednávania - v reakcii na ich žiadosť o azyl - priamo v Paríži, prípadne sa báli, že by sa o tri týždne ocitli ešte vo väčšej izolácii a bez akejkoľvek perspektívy, uvádza AP.



Utorňajšia operácia prebehla len niekoľko dní po tom, ako polícia vysťahovala dovtedy najväčší francúzsky squat na južnom predmestí Paríža. AP približuje, že k takýmto vysťahovaniam a likvidáciám provizórnych táborov dochádza pravidelne na jar, keďže v zime úrady migrantov obvykle nechávajú v tomto smere na pokoji.



Ľudskoprávni aktivisti pracujúci s migrantmi v Paríži a okolí však tvrdia, že tieto opatrenia sa zintenzívnili pred olympijskými hrami. Upozorňujú na to, že vysťahovaní migranti sú posielaní ďaleko od Paríža namiesto toho, aby im bolo ponúknuté ubytovanie aspoň v okolí metropoly, v ktorej pritom mnohých žiadateľov o azyl následne čakajú zmienené súdne pojednávania.



"Úrady to tu chcú mať čisté na olympijské hry. Nechcú, aby turisti videli Paríž ako mesto plné migrantov a žiadateľov o azyl," povedal v utorok Elias Hufganel, jeden z dobrovoľných aktivistov pracujúcich s migrantmi a utečencami.