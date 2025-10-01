< sekcia Zahraničie
Francúzi zadržali dvoch členov posádky tankera napojeného na Rusko
Francúzske úrady sa nazdávajú, že tento tanker sa podieľal na nedávnych preletoch dronov v Dánsku.
Autor TASR
Paríž 1. októbra (TASR) - Francúzska polícia vzala do väzby dvoch členov posádky ropného tankera tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorý bol zadržaný pri francúzskom pobreží, oznámil v stredu prokurátor Stéphane Kellenberger. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzske úrady sa nazdávajú, že tento tanker sa podieľal na nedávnych preletoch dronov v Dánsku. Zadržaní členovia posádky sa podľa prokurátora predstavili ako kapitán lode a jeho prvý dôstojník.
Predbežné vyšetrovanie je zamerané na neposkytnutie dôkazu o tom, z akého štátu loď pochádza, a tiež na odmietnutie uposlúchnuť pokyny, za čo hrozí ročný trest väzenia a pokuta 150.000 eur, objasnil prokurátor.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že Francúzsko vyšetruje ropný tanker napojený na Rusko, ktorý sa nachádza pri francúzskom pobreží. Plavidlo Borocay sa plavilo pod vlajkou Beninu a EÚ naň uvalila sankcie za to, že je súčasťou spomínanej ruskej tieňovej flotily.
Novinári AFP neskôr informovali, že na palubu tankera vstúpil francúzsky vojenský personál.
Tanker podľa denníka The Guardian smeroval z ruského ropného terminálu v Primorsku neďaleko Petrohradu s nákladom 750.000 barelov ropy do Vadinaru v Indii. V nedeľu ho však francúzska vojenská loď odklonila do mesta Saint-Nazaire v západnom Francúzsku, kde zostane počas vyšetrovania.
Tanker Boracay si len nedávno zmenil názov z Pushpa. Pod týmto názvom bol minulý týždeň monitorovaný pri plavbe na západ okolo Dánska a námorní experti ho označili ako jedno z mála plavidiel prepojených na Rusko, ktoré mohli byť zapojené do incidentov s dronmi, informuje britský denník.
