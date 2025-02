Francúzsko, Poľsko a Rusko reagujú na spor Trumpa a Zelenského

Washington 28. februára (TASR) - Na ostrú výmenu názorov a predčasné ukončenie rokovaní medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom reagovalo viacero svetových lídrov. Francúzsky prezident pripomenul, že agresorom je Rusko, vysokopostavený predstaviteľ Ruska označil spor za "historický". TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AP.



"Rusko je agresor a Ukrajina je napadnutá krajina. Myslím si, že sme urobili správne, keď sme pred tromi rokmi pomohli Ukrajine a uvalili na Rusko sankcie, a mali by sme v tom pokračovať," vyhlásil prezident Francúzska Emmanuel Macron.



Na sociálnej sieti X ukrajinskému prezidentovi vyjadril podporu aj poľský premiér Donald Tusk. "Drahý Volodymyr Zelenskyj, drahí ukrajinskí priatelia, nie ste sami," napísal.



Kirill Dmitrijev, šéf ruského štátneho investičného fondu a jeden z vyjednávačov Moskvy na rusko-amerických rokovaniach, ktoré sa konali 18. februára v Saudskej Arábii, na sociálnej sieti X označil spor medzi Zelenským a Trumpom za "historický".



Na spor reagovali aj predstavitelia americkej Demokratickej strany. Líder demokratov v Senáte Chuck Shumer uviedol, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance robia "špinavú prácu pre Putina", a prisľúbil, že jeho strana "nikdy neprestane bojovať za slobodu a demokraciu". Demokratický senátor Chris Murphy na sociálnej sieti X napísal, že to, čo sa udialo, je "úplnou hanbou pre Ameriku".



Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".



Agentúra AP spor oboch lídrov označila za prekvapujúci prejav otvoreného antagonizmu v Oválnej pracovni, ktorá je známa skôr vážnou diplomaciou.



"Prezident Zelenskyj má pravdu. Mier bez záruk nie je možný. Prímerie bez záruk je cestou k ruskej okupácii celého európskeho kontinentu," uviedol premiér Denys Šmyhaľ na sociálnej sieti X.



"Plná podpora pre prezidenta Ukrajiny. Plná podpora pre Ukrajinu a ukrajinský ľud," reagoval predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. "Nikto nemá právo zabudnúť, že v tejto vojne je Rusko agresorom a Ukrajina je obeťou agresie," dodal.



Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha ocenil Zelenského za jeho "odvahu a silu postaviť za správnu vec". Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie sa Zelenskyj zasadzuje za Ukrajinu a spravodlivý a trvalý mier. "Vždy sme boli a budeme Amerike vďační za jej podporu," dodal.



